Воздушные тревоги вынуждают торговые центры простаивать почти 5 рабочих дней в месяц
По данным Украинского совета торговых центров, в марте 2026 года торговые центры в Украине потеряли в среднем 4,8 рабочих дней из-за воздушных тревог. Доля продолжительности тревог от общего рабочего времени ТЦ составила 18,6%, что на 0,1% меньше показателя февраля, однако значительно превышает прошлогодний уровень — 11% в марте 2025 года.
Все остальные показатели — количество тревог, продолжительность тревог, продолжительность тревог в рабочее время ТЦ — ухудшились, а продолжительность последних зафиксировала антирекорды с начала полномасштабной войны.
В пятерку регионов с наибольшими перерывами в работе ТЦ в марте вошли: Донецкая область (85,5%), Сумская (79,7%), Запорожская (49,2%), Харьковская (41,7%) и Черниговская (33,8%). Черниговская область заменила в рейтинге Херсонскую.
С начала полномасштабного вторжения среднее время вынужденного простоя ТЦ по Украине достигло 142,4 рабочих дней, демонстрируя высокое давление на бизнес в прифронтовых и рисковых регионах.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.