Воздушные тревоги вынуждают торговые центры простаивать почти 5 рабочих дней в месяц

В марте доля рабочего времени ТЦ, потерянного из-за тревог, достигла 18,6%, что почти вдвое больше, чем в прошлом году, и остается критически высоким показателем.

По данным Украинского совета торговых центров, в марте 2026 года торговые центры в Украине потеряли в среднем 4,8 рабочих дней из-за воздушных тревог. Доля продолжительности тревог от общего рабочего времени ТЦ составила 18,6%, что на 0,1% меньше показателя февраля, однако значительно превышает прошлогодний уровень — 11% в марте 2025 года.

Все остальные показатели — количество тревог, продолжительность тревог, продолжительность тревог в рабочее время ТЦ — ухудшились, а продолжительность последних зафиксировала антирекорды с начала полномасштабной войны.

В пятерку регионов с наибольшими перерывами в работе ТЦ в марте вошли: Донецкая область (85,5%), Сумская (79,7%), Запорожская (49,2%), Харьковская (41,7%) и Черниговская (33,8%). Черниговская область заменила в рейтинге Херсонскую.

С начала полномасштабного вторжения среднее время вынужденного простоя ТЦ по Украине достигло 142,4 рабочих дней, демонстрируя высокое давление на бизнес в прифронтовых и рисковых регионах.

