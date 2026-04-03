  1. В Україні

Працівник здав кров: як оформити оплачуваний день відпочинку

20:11, 3 квітня 2026
Працівники, які здають кров, мають право на оплачуваний день відпочинку, однак для його отримання важливо правильно оформити документи та знати порядок і строки надання.
Працівники, які здають кров або її компоненти, мають гарантоване законом право на додаткові дні відпочинку.

Фахівчиня управління інспекційної діяльності Південно-Східне міжрегіональне управління Держпраці пояснила, що стаття 124 Кодексу законів про працю України визначає гарантії для працівників-донорів.

Зокрема, у день медичного обстеження та донації крові або її компонентів працівник звільняється від роботи зі збереженням середнього заробітку за рахунок роботодавця. Також після кожної донації працівнику надається додатковий день відпочинку з оплатою, який за його бажанням може бути приєднаний до щорічної відпустки.

Якщо працівник за погодженням із керівництвом працював у день здачі крові, він має право отримати інший день відпочинку зі збереженням середнього заробітку. При цьому чинне законодавство не встановлює конкретних строків для використання такого дня.

Підставою для надання дня відпочинку є довідка з медичного закладу, що підтверджує факт донації. Відмова роботодавця у наданні цього дня через те, що минув певний час після здачі крові, є неправомірною.

Оскільки ці гарантії закріплені безпосередньо у Кодексі законів про працю, який не передбачає обмежень щодо строків їх застосування, зміни в інших законах не впливають на права донорів. Відтак роботодавець зобов’язаний надати працівнику день відпочинку за донацію крові незалежно від часу, що минув, за наявності відповідної довідки.

