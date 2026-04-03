Работник сдал кровь: как оформить оплачиваемый день отдыха

Работники, сдающие кровь, имеют право на оплачиваемый день отдыха, однако для получения важно правильно оформить документы и знать порядок и сроки предоставления.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Работники, которые сдают кровь или её компоненты, имеют гарантированное законом право на дополнительные дни отдыха.

Специалист управления инспекционной деятельности Юго-Восточного межрегионального управления Гоструда пояснила, что статья 124 Кодекса законов о труде Украины определяет гарантии для работников-доноров.

В частности, в день медицинского обследования и донации крови или её компонентов работник освобождается от работы с сохранением среднего заработка за счёт работодателя. Также после каждой донации работнику предоставляется дополнительный оплачиваемый день отдыха, который по его желанию может быть присоединён к ежегодному отпуску.

Если работник по согласованию с руководством работал в день сдачи крови, он имеет право получить другой день отдыха с сохранением среднего заработка. При этом действующее законодательство не устанавливает конкретных сроков для использования такого дня.

Основанием для предоставления дня отдыха является справка из медицинского учреждения, подтверждающая факт донации. Отказ работодателя в предоставлении этого дня из-за того, что с момента сдачи крови прошло определённое время, является неправомерным.

Поскольку данные гарантии закреплены непосредственно в Кодексе законов о труде, который не предусматривает ограничений по срокам их применения, изменения в других законах не влияют на права доноров. Таким образом, работодатель обязан предоставить работнику день отдыха за донацию крови независимо от времени, прошедшего с момента донации, при наличии соответствующей справки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.