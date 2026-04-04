  1. В Україні

Коли Держпродспоживслужба може проводити позапланові перевірки бізнесу — випадки

12:59, 4 квітня 2026
Перевірки бізнесу під час війни: коли втручання контролюючих органів є законним.
Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області повідомило про правила проведення позапланових перевірок бізнесу в умовах воєнного стану.

Згідно з постановою Кабміну від 13 березня 2022 року №303, державний нагляд (контроль) у цей період суттєво обмежено. Водночас 4 лютого 2026 року уряд вніс зміни до документа, якими конкретизував випадки, коли перевірки все ж дозволені.

Так, більшість контрольних заходів щодо бізнесу під час воєнного стану не проводиться. Однак позапланові перевірки можливі, якщо існує загроза життю або здоров’ю людей.

Йдеться, зокрема, про такі випадки:

  • реалізація небезпечної продукції;
  • надання послуг, що можуть зашкодити здоров’ю;
  • інші порушення, які створюють реальну небезпеку для споживачів.

У відомстві наголошують: підставою для реагування можуть стати звернення громадян. Для цього необхідно:

  • зафіксувати порушення (фото, відео, документи, чеки);
  • підготувати звернення з чітким описом ситуації;
  • вказати, у чому полягає загроза життю чи здоров’ю;
  • подати заяву до територіального органу служби.

Чим детальніше описано можливу небезпеку, тим більше підстав для проведення позапланового заходу відповідно до законодавства.

