  1. В Украине

Когда Госпродпотребслужба может проводить внеплановые проверки бизнеса — случаи

12:59, 4 апреля 2026
Проверки бизнеса во время войны: когда вмешательство контролирующих органов является законным.
Главное управление Госпродпотребслужбы в Волынской области сообщило о правилах проведения внеплановых проверок бизнеса в условиях военного положения.

Согласно постановлению Кабмина от 13 марта 2022 года №303, государственный надзор (контроль) в этот период существенно ограничен. В то же время 4 февраля 2026 года правительство внесло изменения в документ, которыми конкретизировало случаи, когда проверки все же разрешены.

Так, большинство контрольных мероприятий в отношении бизнеса во время военного положения не проводится. Однако внеплановые проверки возможны, если существует угроза жизни или здоровью людей.

Речь идет, в частности, о таких случаях:

  • реализация опасной продукции;
  • оказание услуг, которые могут нанести вред здоровью;
  • другие нарушения, которые создают реальную опасность для потребителей.

В ведомстве подчеркивают: основанием для реагирования могут стать обращения граждан. Для этого необходимо:

  • зафиксировать нарушение (фото, видео, документы, чеки);
  • подготовить обращение с четким описанием ситуации;
  • указать, в чем именно заключается угроза жизни или здоровью;
  • подать заявление в территориальный орган службы.

Чем подробнее описана возможная опасность, тем больше оснований для проведения внепланового мероприятия в соответствии с законодательством.

