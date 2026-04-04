Когда Госпродпотребслужба может проводить внеплановые проверки бизнеса — случаи

Проверки бизнеса во время войны: когда вмешательство контролирующих органов является законным.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Госпродпотребслужбы в Волынской области сообщило о правилах проведения внеплановых проверок бизнеса в условиях военного положения.

Согласно постановлению Кабмина от 13 марта 2022 года №303, государственный надзор (контроль) в этот период существенно ограничен. В то же время 4 февраля 2026 года правительство внесло изменения в документ, которыми конкретизировало случаи, когда проверки все же разрешены.

Так, большинство контрольных мероприятий в отношении бизнеса во время военного положения не проводится. Однако внеплановые проверки возможны, если существует угроза жизни или здоровью людей.

Речь идет, в частности, о таких случаях:

реализация опасной продукции;

оказание услуг, которые могут нанести вред здоровью;

другие нарушения, которые создают реальную опасность для потребителей.

В ведомстве подчеркивают: основанием для реагирования могут стать обращения граждан. Для этого необходимо:

зафиксировать нарушение (фото, видео, документы, чеки);

подготовить обращение с четким описанием ситуации;

указать, в чем именно заключается угроза жизни или здоровью;

подать заявление в территориальный орган службы.

Чем подробнее описана возможная опасность, тем больше оснований для проведения внепланового мероприятия в соответствии с законодательством.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.