Когда Госпродпотребслужба может проводить внеплановые проверки бизнеса — случаи
Главное управление Госпродпотребслужбы в Волынской области сообщило о правилах проведения внеплановых проверок бизнеса в условиях военного положения.
Согласно постановлению Кабмина от 13 марта 2022 года №303, государственный надзор (контроль) в этот период существенно ограничен. В то же время 4 февраля 2026 года правительство внесло изменения в документ, которыми конкретизировало случаи, когда проверки все же разрешены.
Так, большинство контрольных мероприятий в отношении бизнеса во время военного положения не проводится. Однако внеплановые проверки возможны, если существует угроза жизни или здоровью людей.
Речь идет, в частности, о таких случаях:
- реализация опасной продукции;
- оказание услуг, которые могут нанести вред здоровью;
- другие нарушения, которые создают реальную опасность для потребителей.
В ведомстве подчеркивают: основанием для реагирования могут стать обращения граждан. Для этого необходимо:
- зафиксировать нарушение (фото, видео, документы, чеки);
- подготовить обращение с четким описанием ситуации;
- указать, в чем именно заключается угроза жизни или здоровью;
- подать заявление в территориальный орган службы.
Чем подробнее описана возможная опасность, тем больше оснований для проведения внепланового мероприятия в соответствии с законодательством.
