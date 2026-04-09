Нотаріальна палата просить ДПС пояснити порядок подання звітності за І квартал 2026 року

Нотаріальна палата України звернулася до Державної податкової служби з проханням надати роз’яснення щодо порядку подання податкової звітності за І квартал 2026 року.

Нотаріальна палата звернулася до Державної податкової служби України щодо затвердженої форми податкової звітності за 1 квартал 2026 року для самозайнятих осіб, що провадять незалежну професійну діяльність.

НПУ просить надати пояснення щодо того, як нотаріусам, які працюють як самозайняті особи, правильно подати звітність за перший квартал 2026 року. Проблема полягає в тому, що наразі відсутня квартальна форма податкового розрахунку доходів фізичних осіб і відповідних податків та внесків. У зв’язку з цим вони також хочуть з’ясувати, чи допускається подання звіту у місячній формі за березень 2026 року з відображенням у ньому показників одразу за весь квартал.

