Житлові ваучери для ВПО з ТОТ – як формуватиметься черга на бронювання коштів

У межах програми «єВідновлення» запускають механізм бронювання 2 млн грн на житло для ВПО зі статусом УБД або осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У межах програми «єВідновлення» незабаром стартує бронювання коштів за житловими ваучерами для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України, зазначаючи, що уряд уже передбачив на програму 6,6 млрд грн. Додаткове фінансування також надходитиме, зокрема, за рахунок позики Банку розвитку Ради Європи — близько 80 млн євро (приблизно 3,9 млрд грн), а також інших джерел міжнародної допомоги та державного бюджету.

Що таке житловий ваучер

Житловий ваучер у межах компонента «Житло для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій» програми «єВідновлення» — це державний інструмент, який гарантує фінансування придбання житла на суму до 2 млн грн.

Після ухвалення рішення комісією ваучер автоматично формується та вноситься до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Важливо:

строк дії ваучера становить 5 років;

житло, придбане за ваучером, не можна відчужувати протягом 5 років.

Після затвердження рішення користувач отримує ваучер у застосунку «Дія» та може подати заяву на бронювання коштів. Надалі така можливість буде доступна також через портал «Дія», ЦНАП або нотаріуса.

Як формуватиметься черга на бронювання

Черговість фінансування визначатиметься за датою та часом подання заяви на бронювання коштів.

Якщо коштів тимчасово не вистачає, заявка автоматично потрапляє до електронної черги. У разі появи фінансування система обробляє звернення відповідно до черговості.

На що можна використати ваучер

Кошти житлового ваучера дозволяється спрямувати на:

купівлю квартири або будинку;

інвестування у будівництво житла;

перший внесок за іпотекою;

погашення частини житлового кредиту.

Також передбачена можливість спільного придбання житла кількома отримувачами ваучерів, у такому випадку бронювання коштів рекомендується здійснювати одночасно.

Як працює процедура бронювання та використання коштів

Подання заяви

Звернення на бронювання коштів подається через застосунок «Дія», а згодом також через портал «Дія», ЦНАП або нотаріуса.

Перевірка фінансування

Оператор програми — «Укрпошта» — перевіряє наявність коштів для бронювання.

Підтвердження або черга

У разі наявності фінансування заявник протягом 5 днів отримує підтвердження бронювання. Якщо коштів немає — заявка потрапляє в електронну чергу.

Укладання угоди

Після бронювання коштів заявнику надається 60 днів для оформлення договору купівлі житла у нотаріуса. Нотаріус перевіряє об’єкт нерухомості, реєструє угоду та вносить дані до реєстрів.

Якщо ваучер використовується для першого внеску або погашення іпотеки, спочатку необхідно погодити умови з банком, який має підтвердити можливість використання державних коштів як джерела платежу.

Перерахування коштів

Після оформлення угоди «Укрпошта» здійснює перерахування коштів продавцю житла або банку-кредитору відповідно до умов договору.

Що буде, якщо угоду не укладено

Якщо протягом 60 днів договір не підписано:

бронювання скасовується;

кошти повертаються до програми;

заявник може подати звернення повторно.

Запуск програми

Новий компонент програми «єВідновлення» — «Житло для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій» — розпочав роботу 1 грудня 2025 року зі стартом прийому заяв на житлові ваучери.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.