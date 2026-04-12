Жилищные ваучеры для ВПЛ из ВОТ — как будет формироваться очередь на бронирование средств
В рамках программы «єВідновлення» вскоре начнется бронирование средств по жилищным ваучерам для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий, имеющих статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны.
Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины, отмечая, что правительство уже выделило на программу 6,6 млрд грн. Дополнительное финансирование также будет поступать, в частности, за счет займа Банка развития Совета Европы — около 80 млн евро (примерно 3,9 млрд грн), а также из других источников международной помощи и государственного бюджета.
Что такое жилищный ваучер
Жилищный ваучер в рамках компонента «Жилье для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий» программы «еВосстановление» — это государственный инструмент, который гарантирует финансирование приобретения жилья на сумму до 2 млн грн.
После принятия решения комиссией ваучер автоматически формируется и вносится в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.
Важно:
- срок действия ваучера составляет 5 лет;
- жилье, приобретенное по ваучеру, нельзя отчуждать в течение 5 лет.
После утверждения решения пользователь получает ваучер в приложении «Дія» и может подать заявление на бронирование средств. В дальнейшем такая возможность будет доступна также через портал «Дія», ЦНАП или нотариуса.
Как будет формироваться очередь на бронирование
Порядок финансирования будет определяться по дате и времени подачи заявки на бронирование средств.
Если средств временно не хватает, заявка автоматически попадает в электронную очередь. В случае появления финансирования система обрабатывает заявки в соответствии с очередностью.
На что можно использовать ваучер
Средства жилищного ваучера разрешается направить на:
- покупку квартиры или дома;
- инвестирование в строительство жилья;
- первый взнос по ипотеке;
- погашение части жилищного кредита.
Также предусмотрена возможность совместного приобретения жилья несколькими получателями ваучеров, в таком случае бронирование средств рекомендуется осуществлять одновременно.
Как работает процедура бронирования и использования средств
- Подача заявления
Заявление на бронирование средств подается через приложение «Дія», а впоследствии также через портал «Дія», ЦНАП или нотариуса.
- Проверка финансирования
Оператор программы — «Укрпочта» — проверяет наличие средств для бронирования.
- Подтверждение или очередь
При наличии финансирования заявитель в течение 5 дней получает подтверждение бронирования. Если средств нет — заявка попадает в электронную очередь.
- Заключение договора
После бронирования средств заявителю предоставляется 60 дней для оформления договора купли-продажи жилья у нотариуса. Нотариус проверяет объект недвижимости, регистрирует сделку и вносит данные в реестры.
Если ваучер используется для первоначального взноса или погашения ипотеки, сначала необходимо согласовать условия с банком, который должен подтвердить возможность использования государственных средств в качестве источника платежа.
- Перечисление средств
После оформления сделки «Укрпочта» осуществляет перечисление средств продавцу жилья или банку-кредитору в соответствии с условиями договора.
Что будет, если сделка не заключена
Если в течение 60 дней договор не подписан:
- бронирование отменяется;
- средства возвращаются в программу;
- заявитель может подать заявку повторно.
Запуск программы
Новый компонент программы «еВідновлення» — «Жилье для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий» — начал работу 1 декабря 2025 года со стартом приема заявок на жилищные ваучеры.
