Жилищные ваучеры для ВПЛ из ВОТ — как будет формироваться очередь на бронирование средств

В рамках программы «єВідновлення» запускается механизм бронирования 2 млн грн на жилье для ВПЛ, имеющих статус УБД, или лиц с инвалидностью вследствие войны.

В рамках программы «єВідновлення» вскоре начнется бронирование средств по жилищным ваучерам для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий, имеющих статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины, отмечая, что правительство уже выделило на программу 6,6 млрд грн. Дополнительное финансирование также будет поступать, в частности, за счет займа Банка развития Совета Европы — около 80 млн евро (примерно 3,9 млрд грн), а также из других источников международной помощи и государственного бюджета.

Что такое жилищный ваучер

Жилищный ваучер в рамках компонента «Жилье для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий» программы «еВосстановление» — это государственный инструмент, который гарантирует финансирование приобретения жилья на сумму до 2 млн грн.

После принятия решения комиссией ваучер автоматически формируется и вносится в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

Важно:

срок действия ваучера составляет 5 лет;

жилье, приобретенное по ваучеру, нельзя отчуждать в течение 5 лет.

После утверждения решения пользователь получает ваучер в приложении «Дія» и может подать заявление на бронирование средств. В дальнейшем такая возможность будет доступна также через портал «Дія», ЦНАП или нотариуса.

Как будет формироваться очередь на бронирование

Порядок финансирования будет определяться по дате и времени подачи заявки на бронирование средств.

Если средств временно не хватает, заявка автоматически попадает в электронную очередь. В случае появления финансирования система обрабатывает заявки в соответствии с очередностью.

На что можно использовать ваучер

Средства жилищного ваучера разрешается направить на:

покупку квартиры или дома;

инвестирование в строительство жилья;

первый взнос по ипотеке;

погашение части жилищного кредита.

Также предусмотрена возможность совместного приобретения жилья несколькими получателями ваучеров, в таком случае бронирование средств рекомендуется осуществлять одновременно.

Как работает процедура бронирования и использования средств

Подача заявления

Заявление на бронирование средств подается через приложение «Дія», а впоследствии также через портал «Дія», ЦНАП или нотариуса.

Проверка финансирования

Оператор программы — «Укрпочта» — проверяет наличие средств для бронирования.

Подтверждение или очередь

При наличии финансирования заявитель в течение 5 дней получает подтверждение бронирования. Если средств нет — заявка попадает в электронную очередь.

Заключение договора

После бронирования средств заявителю предоставляется 60 дней для оформления договора купли-продажи жилья у нотариуса. Нотариус проверяет объект недвижимости, регистрирует сделку и вносит данные в реестры.

Если ваучер используется для первоначального взноса или погашения ипотеки, сначала необходимо согласовать условия с банком, который должен подтвердить возможность использования государственных средств в качестве источника платежа.

Перечисление средств

После оформления сделки «Укрпочта» осуществляет перечисление средств продавцу жилья или банку-кредитору в соответствии с условиями договора.

Что будет, если сделка не заключена

Если в течение 60 дней договор не подписан:

бронирование отменяется;

средства возвращаются в программу;

заявитель может подать заявку повторно.

Запуск программы

Новый компонент программы «еВідновлення» — «Жилье для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий» — начал работу 1 декабря 2025 года со стартом приема заявок на жилищные ваучеры.

