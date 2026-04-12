  В Україні

Новий паспорт і посвідчення УБД — чи потрібно оновлювати дані в Пенсійному фонді

21:05, 12 квітня 2026
Після зміни прізвища чи документів дані потрібно оновити протягом 30 днів.
Новий паспорт і посвідчення УБД — чи потрібно оновлювати дані в Пенсійному фонді
Після одруження громадянка змінила прізвище та отримала нові документи — паспорт і посвідчення учасника бойових дій. У такій ситуації виникає питання: чи потрібно повідомляти про ці зміни органи Пенсійного фонду України. Як роз’яснили у Пенсійному фонді, у таких випадках пільговик зобов’язаний оновити свої дані.

Коли потрібно повідомляти Пенсійний фонд

Облік осіб, які мають право на пільги, ведеться в державному Реєстрі шляхом формування персональної облікової картки на кожного пільговика.

У разі зміни паспорта або посвідчення учасника бойових дій відповідна інформація підлягає коригуванню в цій картці.

Згідно з пунктом 8 Положення про Реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою КМУ від 29 січня 2003 року № 117, пільговик має повідомити про такі зміни орган Пенсійного фонду протягом 30 днів.

Як подати інформацію про зміни

Подати заяву про внесення відомостей до Реєстру можна особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України.

Також допускається подання документів поштою — шляхом надсилання заяви до відповідного органу Фонду.

Окрім цього, доступний онлайн-формат — через вебпортал електронних послуг або мобільний застосунок Пенсійний фонд.

Що це означає для пільговиків

Несвоєчасне внесення змін до Реєстру може ускладнити облік пільг та їх отримання.

У Пенсійному фонді рекомендують своєчасно повідомляти про зміну персональних даних і підтримувати актуальність інформації в Реєстрі.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

У Раді планують змінити систему розподілу комунальних послуг: обіцяють усунути «несправедливі» нарахування

Законопроєкт пропонує змінити підхід до розподілу теплової енергії в багатоквартирних будинках із врахуванням фактичного споживання.

ТОП-5 кейсів Верховного Суду, де Stories та пости стали вирішальними аргументами у суді

Instagram-профіль може розповісти суду значно більше, ніж офіційні декларації чи заперечення на позов.

ДПСУ підключать до держреєстрів, а процедури перевірки іноземців на кордоні уточнять

Законопроєкт передбачає розширення можливостей Державної прикордонної служби України у частині доступу до державних інформаційних ресурсів.

11,8 суддів на 100 тисяч населення: кадровий дефіцит та війна виснажують судову систему

Україна має вдвічі менше суддів ніж у середньому по Європі, але розглядає мільйони справ.

Уряд планує масштабне оновлення корпоративного законодавства: на які зміни чекати

Кабмін офіційно затвердив дорожню карту адаптації українського законодавства до права ЄС.

