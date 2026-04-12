Новый паспорт и удостоверение УБД — нужно ли обновлять данные в Пенсионном фонде

После вступления в брак гражданка изменила фамилию и получила новые документы — паспорт и удостоверение участника боевых действий. В такой ситуации возникает вопрос: нужно ли сообщать об этих изменениях органам Пенсионного фонда Украины. Как разъяснили в Пенсионном фонде, в таких случаях льготник обязан обновить свои данные.

Когда нужно сообщать Пенсионный фонд

Учет лиц, имеющих право на льготы, ведется в государственном Реестре путем формирования персональной учетной карточки на каждого льготника.

В случае изменения паспорта или удостоверения участника боевых действий соответствующая информация подлежит корректировке в этой карточке.

Согласно пункту 8 Положения о Реестре лиц, имеющих право на льготы, утвержденного постановлением КМУ от 29 января 2003 года № 117, льготник должен сообщить о таких изменениях органу Пенсионного фонда в течение 30 дней.

Как подать информацию об изменениях

Подать заявление о внесении сведений в Реестр можно лично, обратившись в выбранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Также допускается подача документов по почте — путем направления заявления в соответствующий орган Фонда.

Кроме этого, доступен онлайн-формат — через вебпортал электронных услуг или мобильное приложение Пенсионный фонд.

Что это означает для льготников

Несвоевременное внесение изменений в Реестр может усложнить учет льгот и их получение.

В Пенсионном фонде рекомендуют своевременно сообщать об изменении персональных данных и поддерживать актуальность информации в Реестре.