Українські НРК вперше у війні взяли ворожу позицію без участі піхоти – Зеленський

Зеленський відзначив ефективність наземних роботизованих систем у реальних бойових умовах.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна вперше у цій війні змогла взяти ворожу позицію без участі піхоти, використавши лише безпілотні платформи — наземні роботизовані комплекси та дрони. У результаті операції окупанти здалися в полон, а українська сторона не зазнала втрат. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

За його словами, йдеться про застосування наземних роботизованих комплексів, які виконали бойове завдання повністю автономно від участі піхотних підрозділів. Зеленський наголосив, що це перший випадок у цій війні, коли ворожу позицію було взято виключно за допомогою безпілотних платформ.

У таких операціях використовуються українські наземні роботизовані системи «Ратель», «Терміт», «Ардал», «Рись», «Змій», «Протектор», «Воля» та інші. За останні три місяці вони виконали понад 22 тисячі місій на фронті.

Зеленський підкреслив, що застосування таких технологій є прикладом переходу до сучасних форм ведення війни, де ключову роль відіграють безпілотні системи та мінімізація ризиків для особового складу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.