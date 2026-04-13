  В Україні

Українські НРК вперше у війні взяли ворожу позицію без участі піхоти – Зеленський

20:23, 13 квітня 2026
Зеленський відзначив ефективність наземних роботизованих систем у реальних бойових умовах.
Україна вперше у цій війні змогла взяти ворожу позицію без участі піхоти, використавши лише безпілотні платформи — наземні роботизовані комплекси та дрони. У результаті операції окупанти здалися в полон, а українська сторона не зазнала втрат. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

За його словами, йдеться про застосування наземних роботизованих комплексів, які виконали бойове завдання повністю автономно від участі піхотних підрозділів. Зеленський наголосив, що це перший випадок у цій війні, коли ворожу позицію було взято виключно за допомогою безпілотних платформ.

У таких операціях використовуються українські наземні роботизовані системи «Ратель», «Терміт», «Ардал», «Рись», «Змій», «Протектор», «Воля» та інші. За останні три місяці вони виконали понад 22 тисячі місій на фронті.

Зеленський підкреслив, що застосування таких технологій є прикладом переходу до сучасних форм ведення війни, де ключову роль відіграють безпілотні системи та мінімізація ризиків для особового складу.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

У КЗпП пропонують закріпити поняття триваючого порушення без часових меж

Зареєстровано законопроєкт про новий порядок обчислення строків дисциплінарних стягнень при триваючих порушеннях трудових обов’язків.

Касаційний суд пропонують наділити чіткими повноваженнями щодо забезпечення позову

У ЦПК та ГПК пропонують уточнити, що заходи забезпечення позову зберігають дію після скасування рішень і повернення справи на новий розгляд.

В Україні пропонують щорічно відзначати День Української Правової Традиції

У Верховній Раді зареєстровано проєкт Постанови, що встановлює для юристів нову пам’ятну дату.

Кадастр помиляється — власник не винен

Верховний Суд підтвердив: кадастр не є первинним джерелом інформації, а лише відображає дані.

Робоча група обговорила фінмоніторинг, відповідальність та «контрольні закупівлі» в майбутньому законопроєкті про рієлторів

На засіданні робочої групи наголосили, що мізерні штрафи за роботу рієлторів без ФОП стимулюють їх вихід у тінь

