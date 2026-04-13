Украинские НРК впервые за время войны захватили вражескую позицию без участия пехоты — Зеленский

20:23, 13 апреля 2026
Зеленский отметил эффективность наземных роботизированных систем в реальных боевых условиях.
Украинские НРК впервые за время войны захватили вражескую позицию без участия пехоты — Зеленский
Украина впервые в этой войне смогла взять вражескую позицию без участия пехоты, использовав только беспилотные платформы — наземные роботизированные комплексы и дроны. В результате операции оккупанты сдались в плен, а украинская сторона не понесла потерь. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, речь идет о применении наземных роботизированных комплексов, которые выполнили боевую задачу полностью автономно, без участия пехотных подразделений. Зеленский подчеркнул, что это первый случай в этой войне, когда вражеская позиция была взята исключительно с помощью беспилотных платформ.

В таких операциях используются украинские наземные роботизированные системы «Ратель», «Термит», «Ардал», «Рысь», «Змей», «Протектор», «Воля» и другие. За последние три месяца они выполнили более 22 тысяч миссий на фронте.

Зеленский подчеркнул, что применение таких технологий является примером перехода к современным формам ведения войны, где ключевую роль играют беспилотные системы и минимизация рисков для личного состава.

