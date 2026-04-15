У ЗСУ створили Воєнну експертну раду ARES – хто увійшов до нового дорадчого органу

У ЗСУ створено Воєнну експертну раду ARES (Allied Reform and Expert Support), яка функціонуватиме як дорадчий орган при Головнокомандувачі. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Основним завданням нової структури визначено обмін передовим українським та міжнародним досвідом для розвитку та модернізації війська. У ЗСУ зазначають, що створення ради є кроком до системного посилення армії та впровадження інституційних змін у системі військового управління.

До функцій ARES також входитиме підтримка трансформації Збройних сил України, підвищення їхньої ефективності, розвиток військової науки та освіти, а також консультативно-дорадча допомога з питань, що належать до повноважень Головнокомандувача.

Головою Воєнної експертної ради призначено британського генерала сера Річарда Ширреффа, який обіймав посаду заступника Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО у 2011–2014 роках.

До складу ради увійшли військові лідери та експерти з країн-партнерів, які мають досвід у сфері управління та бойових операцій. Серед них — генерал Девід Петреус, колишній директор Центрального розвідувального управління США; адмірал Манфред Нільсон, який обіймав посаду заступника Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО з питань трансформації; генерал-лейтенант Павел Мацко зі Словаччини; віце-адмірал сер Мартін Джон Коннелл з Великої Британії; генерал-лейтенант Ендрю Леслі з Канади; генерал-майор Патрік Карпентьє та коммодор Ганс Хелсет з Норвегії.

Наразі триває підготовка до початку роботи ради та проведення її першого засідання.

