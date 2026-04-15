  1. В Украине

В ВСУ создан Военный экспертный совет ARES — кто вошел в состав нового консультативного органа

15:38, 15 апреля 2026
Совет возглавил британский генерал сэр Ричард Ширрефф.
В ВСУ создан Военный экспертный совет ARES (Allied Reform and Expert Support), который будет функционировать как консультативный орган при Главнокомандующем. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Основной задачей новой структуры определен обмен передовым украинским и международным опытом для развития и модернизации войск. В ВСУ отмечают, что создание совета является шагом к системному укреплению армии и внедрению институциональных изменений в системе военного управления.

В функции ARES также будет входить поддержка трансформации Вооруженных сил Украины, повышение их эффективности, развитие военной науки и образования, а также консультативно-совещательная помощь по вопросам, относящимся к полномочиям Главнокомандующего.

Председателем Военного экспертного совета назначен британский генерал сэр Ричард Ширрефф, который занимал должность заместителя Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в 2011–2014 годах.

В состав совета вошли военные лидеры и эксперты из стран-партнеров, обладающие опытом в сфере управления и боевых операций. Среди них — генерал Дэвид Петреус, бывший директор Центрального разведывательного управления США; адмирал Манфред Нильсон, занимавший должность заместителя Верховного главнокомандующего ОВС НАТО по вопросам трансформации; генерал-лейтенант Павел Мацко из Словакии; вице-адмирал сэр Мартин Джон Коннелл из Великобритании; генерал-лейтенант Эндрю Лесли из Канады; генерал-майор Патрик Карпентье и коммодор Ханс Хельсет из Норвегии.

В настоящее время продолжается подготовка к началу работы совета и проведению его первого заседания.

