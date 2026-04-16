Конфіскація активів – Мін’юст уточнив порядок виконання рішень суду

В Україні оновили правила виконання рішень про конфіскацію майна, що має підвищити ефективність реалізації судових актів. Про це нагадали у Дніпровському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

Конфіскація майна або його частини є додатковим кримінальним чи адміністративним покаранням і передбачає примусове безоплатне вилучення у власність держави активів, що належать засудженому або правопорушнику. У разі часткової конфіскації суд визначає конкретний перелік майна або частку, яка підлягає вилученню.

Порядок виконання таких рішень визначає стаття 62 Закону України «Про виконавче провадження». Виконання забезпечують органи державної виконавчої служби, а реалізація конфіскованого майна здійснюється відповідно до встановлених процедур. Зокрема, порядок розпорядження активами регулюють постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року № 985 та від 26 грудня 2001 року № 1724 — щодо майна, вилученого митними органами.

Закон також визначає перелік майна, на яке не може бути звернено стягнення. Під час виконання рішень обов’язково враховується інформація з Єдиного реєстру боржників, який є частиною автоматизованої системи виконавчого провадження та містить дані про майнові зобов’язання.

Відомості до реєстру вносяться одночасно з відкриттям виконавчого провадження та виключаються після його завершення або в інших випадках, передбачених законом.

Наказом Міністерства юстиції від 19 лютого 2026 року № 418/5, який набрав чинності 10 березня, внесено зміни до Інструкції з організації примусового виконання рішень. Вони деталізують порядок виконання рішень про конфіскацію та передбачають більш оперативні дії виконавців.

Зокрема, після відкриття провадження державний виконавець у стислі строки здійснює розшук майна, його опис і арешт. Рухоме майно підлягає вилученню безпосередньо під час цих дій. Усе конфісковане майно концентрується в межах виконавчого провадження, а якщо його вилучили інші органи, воно передається державному виконавцю для подальшої реалізації.

Окремо визначено порядок оновлення статусу боржника. Після опису, арешту та вилучення всього майна (крім нерухомого) державний виконавець має винести постанову про виключення відомостей із Єдиного реєстру боржників не пізніше наступного робочого дня. Це можливо за умови, що майно передано на зберігання третім особам або державі.

Для проваджень, які тривали на момент набрання чинності наказом, передбачено перехідний механізм: якщо майно вже вилучене, рішення про виключення з реєстру ухвалюється протягом одного місяця.

Оновлені правила встановлюють чітку послідовність дій: розшук майна, його опис, арешт і вилучення, подальша реалізація та оперативне оновлення статусу боржника.

