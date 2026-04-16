Конфискация активов – Минюст уточнил порядок исполнения судебных решений

После возбуждения производства исполнитель должен в кратчайшие сроки провести опись, арест и изъятие активов.

В Украине обновили правила исполнения решений о конфискации имущества, что должно повысить эффективность реализации судебных актов. Об этом напомнили в Днепровском межрегиональном управлении Министерства юстиции.

Конфискация имущества или его части является дополнительным уголовным или административным наказанием и предусматривает принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства активов, принадлежащих осужденному или правонарушителю. В случае частичной конфискации суд определяет конкретный перечень имущества или долю, подлежащую изъятию.

Порядок исполнения таких решений определяет статья 62 Закона Украины «Об исполнительном производстве». Исполнение обеспечивают органы государственной исполнительной службы, а реализация конфискованного имущества осуществляется в соответствии с установленными процедурами. В частности, порядок распоряжения активами регулируют постановления Кабинета Министров Украины от 11 июля 2002 года № 985 и от 26 декабря 2001 года № 1724 — в отношении имущества, изъятого таможенными органами.

Закон также определяет перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание. При исполнении решений обязательно учитывается информация из Единого реестра должников, который является частью автоматизированной системы исполнительного производства и содержит данные об имущественных обязательствах.

Сведения в реестр вносятся одновременно с возбуждением исполнительного производства и исключаются после его завершения или в других случаях, предусмотренных законом.

Приказом Министерства юстиции от 19 февраля 2026 года № 418/5, вступившим в силу 10 марта, внесены изменения в Инструкцию по организации принудительного исполнения решений. Они детализируют порядок исполнения решений о конфискации и предусматривают более оперативные действия исполнителей.

В частности, после открытия производства государственный исполнитель в сжатые сроки осуществляет розыск имущества, его опись и арест. Движимое имущество подлежит изъятию непосредственно во время этих действий. Все конфискованное имущество концентрируется в рамках исполнительного производства, а если его изъяли другие органы, оно передается государственному исполнителю для дальнейшей реализации.

Отдельно определен порядок обновления статуса должника. После описи, ареста и изъятия всего имущества (кроме недвижимого) государственный исполнитель должен вынести постановление об исключении сведений из Единого реестра должников не позднее следующего рабочего дня. Это возможно при условии, что имущество передано на хранение третьим лицам или государству.

Для производств, которые продолжались на момент вступления в силу приказа, предусмотрен переходный механизм: если имущество уже изъято, решение об исключении из реестра принимается в течение одного месяца.

Обновленные правила устанавливают четкую последовательность действий: розыск имущества, его опись, арест и изъятие, последующая реализация и оперативное обновление статуса должника.

