  1. В Україні

Оборонні підприємства зможуть брати обладнання у лізинг під пільгові 5% — деталі

15:44, 20 квітня 2026
Йдеться про техніку, транспорт і обладнання для виробництва озброєння та військової техніки.
В Україні розпочала роботу програма пільгового фінансового лізингу для підприємств оборонно-промислового комплексу.

Йдеться про інструмент, який має прискорити оновлення виробничих потужностей у секторі ОПК. Підприємства зможуть отримувати техніку, транспорт і технологічне обладнання без значних одноразових витрат — у лізинг під близько 5% річних. Основну частину вартості фінансування компенсуватиме держава.

Першими уповноваженими банками, які вже долучилися до реалізації програми, стали Укрексімбанк, ПУМБ та МТБ БАНК. Саме через них підприємства зможуть оформлювати лізингові угоди та отримувати державну компенсацію, вказує Міноборони.

Програма орієнтована насамперед на підприємства, які мають статус критично важливих для економіки в особливий період. Для них держава фактично здешевлює фінансове навантаження, дозволяючи залучати ресурси для розвитку виробництва за пільговими умовами.

За словами радниці міністра оборони Ганни Гвоздяр, визначення перших лізингодавців означає перехід від підготовчого етапу до практичного запуску механізму. Вона наголосила, що лізинг є критично важливим інструментом для галузі, оскільки забезпечує швидкий доступ до обладнання, дозволяє масштабувати виробництво та посилює здатність оперативно реагувати на потреби фронту.

Фінансування в межах програми охоплює широкий спектр напрямів: від розробки й виробництва озброєння до ремонту, модернізації та утилізації військової і спеціальної техніки, а також боєприпасів. Це дає змогу підприємствам не лише оновлювати парк обладнання, а й розширювати виробничі лінії та впроваджувати нові технології.

Механізм державної підтримки передбачає компенсацію частини лізингових платежів через уповноважені банки, які відповідають встановленим критеріям і вже адаптували свої фінансові продукти під потреби оборонних підприємств.

Міноборони також наголошує, що реалізація програми через державні банки та чіткі правила відбору учасників має зменшити корупційні ризики і забезпечити прозорість використання коштів. 

оборона міноборони

