Оборонные предприятия смогут брать оборудование в лизинг под льготные 5% — детали

15:44, 20 апреля 2026
Речь идет о технике, транспорте и оборудовании для производства вооружения и военной техники.
В Украине начала работу программа льготного финансового лизинга для предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Речь идет об инструменте, который должен ускорить обновление производственных мощностей в секторе ОПК. Предприятия смогут получать технику, транспорт и технологическое оборудование без значительных разовых затрат — в лизинг под около 5% годовых. Основную часть стоимости финансирования будет компенсировать государство.

Первыми уполномоченными банками, которые уже присоединились к реализации программы, стали Укрэксимбанк, ПУМБ и МТБ БАНК. Именно через них предприятия смогут оформлять лизинговые соглашения и получать государственную компенсацию, указывает Минобороны.

Программа ориентирована прежде всего на предприятия, которые имеют статус критически важных для экономики в особый период. Для них государство фактически удешевляет финансовую нагрузку, позволяя привлекать ресурсы для развития производства на льготных условиях.

По словам советницы министра обороны Анны Гвоздяр, определение первых лизингодателей означает переход от подготовительного этапа к практическому запуску механизма. Она подчеркнула, что лизинг является критически важным инструментом для отрасли, поскольку обеспечивает быстрый доступ к оборудованию, позволяет масштабировать производство и усиливает способность оперативно реагировать на потребности фронта.

Финансирование в рамках программы охватывает широкий спектр направлений: от разработки и производства вооружения до ремонта, модернизации и утилизации военной и специальной техники, а также боеприпасов. Это дает возможность предприятиям не только обновлять парк оборудования, но и расширять производственные линии и внедрять новые технологии.

Механизм государственной поддержки предусматривает компенсацию части лизинговых платежей через уполномоченные банки, которые соответствуют установленным критериям и уже адаптировали свои финансовые продукты под потребности оборонных предприятий.

Минобороны также подчеркивает, что реализация программы через государственные банки и четкие правила отбора участников должна снизить коррупционные риски и обеспечить прозрачность использования средств. 

