  1. В Україні
  2. / Суд інфо

Чоловік не з’явився за повісткою до ТЦК і виграв суд: штраф скасували

22:36, 20 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Чоловіка оштрафували, бо не прийшов за повісткою до ТЦК через лікарняний.
Фото: getty images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вінницький міський суд розглянув справу №127/32442/25 (провадження №2-а/127/294/25)  про оскарження постанови щодо притягнення громадянина до адміністративної відповідальності за неявку за повісткою до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Згідно з матеріалами справи, 22 вересня 2025 року щодо позивача було складено протокол за ч. 3 ст. 210 КУпАП. Йому інкримінувалося, що 8 вересня він не з’явився за повісткою до визначеного ТЦК та СП, чим нібито порушив вимоги законодавства про військовий обов’язок та правила військового обліку.

У своїх поясненнях громадянин зазначив, що не прибув у визначений час через перебування на лікарняному з 8 по 15 вересня, а також з 15 до 22 він перебував на дообстеженні. Відповідні підтверджувальні документи були подані ним 22 вересня до ТЦК та СП.

Оцінивши матеріали справи, суд зазначив, не зміг встановити склад адміністративного правопорушення, передбаченого у ч. 3 ст. 210 КУпАП, в діях чоловіка.

Навпаки суд вказав, що позивач виконав вимоги ч. 3 ст. 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо своєчасного повідомлення про наявність у нього поважних причин неприбуття до ТЦК та СП за повісткою, надавши належний підтвердний документ, а відповідач, одержавши повідомлення, притягнув чоловіка до адміністративної відповідальності за порушення призовниками,військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку в особливий період.

Суд зазначив, що притягнення особи до адміністративної відповідальності можливе лише за наявності події та складу адміністративного правопорушення та вини особи у його вчиненні, яка підтверджена належними доказами.

Відтак, суд не вбачає доказів, які підтверджують подію та склад адміністративного правопорушення, передбаченого у ч. 3 ст. 210 КУпАП, в діях позивача.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд штраф ТЦК військовозобов'язаний лікарняні лікарня

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Зброя для цивільних: де закінчується право на захист і починається кримінальна відповідальність

Відсутність законодавчого регулювання обігу зброї створює ситуацію, де будь-який засіб захисту ставить власника під підозру.

Комітет Верховної Ради вилучив норму про заборону на поховання військових із судимістю на НВМК перед другим читанням

Комітет рекомендував ухвалити законопроєкт про меморіальні кладовища у другому читанні та прибрав дискримінаційну норму щодо поховання військових з непогашеною судимістю.

Нардеп Ігор Фріс повідомив про готовність депутатів повернутися до законопроєкту про зброю

Нардеп анонсував обговорення законопроєкту про зброю, щоб врегулювати право громадян на володіння пістолетами та змінити правила самозахисту.

ККС ініціював відступ від позиції ВП ВС щодо правової природи корпоративних рішень

Щоб розібратися у правовій природі рішення загальних зборів учасників, ККС  відправив справу на Велику Палату.

Фейк у месенджері: як Верховний Суд зобов'язує спростовувати недостовірну інформацію в Telegram

Верховний Суд підтвердив, що за поширення недостовірних постів доведеться не лише платити за моральну шкоду, а й публікувати офіційне спростування.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]