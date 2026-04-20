Чоловік не з’явився за повісткою до ТЦК і виграв суд: штраф скасували

Чоловіка оштрафували, бо не прийшов за повісткою до ТЦК через лікарняний.

Вінницький міський суд розглянув справу №127/32442/25 (провадження №2-а/127/294/25) про оскарження постанови щодо притягнення громадянина до адміністративної відповідальності за неявку за повісткою до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Згідно з матеріалами справи, 22 вересня 2025 року щодо позивача було складено протокол за ч. 3 ст. 210 КУпАП. Йому інкримінувалося, що 8 вересня він не з’явився за повісткою до визначеного ТЦК та СП, чим нібито порушив вимоги законодавства про військовий обов’язок та правила військового обліку.

У своїх поясненнях громадянин зазначив, що не прибув у визначений час через перебування на лікарняному з 8 по 15 вересня, а також з 15 до 22 він перебував на дообстеженні. Відповідні підтверджувальні документи були подані ним 22 вересня до ТЦК та СП.

Оцінивши матеріали справи, суд зазначив, не зміг встановити склад адміністративного правопорушення, передбаченого у ч. 3 ст. 210 КУпАП, в діях чоловіка.

Навпаки суд вказав, що позивач виконав вимоги ч. 3 ст. 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо своєчасного повідомлення про наявність у нього поважних причин неприбуття до ТЦК та СП за повісткою, надавши належний підтвердний документ, а відповідач, одержавши повідомлення, притягнув чоловіка до адміністративної відповідальності за порушення призовниками,військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку в особливий період.

Суд зазначив, що притягнення особи до адміністративної відповідальності можливе лише за наявності події та складу адміністративного правопорушення та вини особи у його вчиненні, яка підтверджена належними доказами.

Відтак, суд не вбачає доказів, які підтверджують подію та склад адміністративного правопорушення, передбаченого у ч. 3 ст. 210 КУпАП, в діях позивача.

