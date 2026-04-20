Мужчина не явился по повестке в ТЦК и выиграл суд: штраф отменили

Мужчину оштрафовали, потому что он не пришел по повестке в ТЦК из-за больничного.

Винницкий городской суд рассмотрел дело №127/32442/25 (производство №2-а/127/294/25) об обжаловании постановления о привлечении гражданина к административной ответственности за неявку по повестке в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Согласно материалам дела, 22 сентября 2025 года в отношении истца был составлен протокол по ч. 3 ст. 210 КУоАП. Ему инкриминировалось, что 8 сентября он не явился по повестке в указанный ТЦК и СП, чем якобы нарушил требования законодательства о воинской обязанности и правила воинского учета.

В своих объяснениях гражданин указал, что не прибыл в назначенное время из-за нахождения на больничном с 8 по 15 сентября, а также с 15 по 22 сентября проходил дообследование. Соответствующие подтверждающие документы были поданы им 22 сентября в ТЦК и СП.

Оценив материалы дела, суд отметил, что не смог установить состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 210 КУоАП, в действиях мужчины.

Напротив, суд указал, что истец выполнил требования ч. 3 ст. 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» относительно своевременного уведомления о наличии у него уважительных причин неявки в ТЦК и СП по повестке, предоставив надлежащий подтверждающий документ, а ответчик, получив уведомление, привлек мужчину к административной ответственности за нарушение призывниками, военнообязанными и резервистами правил воинского учета в особый период.

Суд отметил, что привлечение лица к административной ответственности возможно только при наличии события и состава административного правонарушения, а также вины лица, подтвержденной надлежащими доказательствами.

Таким образом, суд не усмотрел доказательств, подтверждающих событие и состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 210 КУоАП, в действиях истца.

