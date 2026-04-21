Теракт у Києві: суд узяв під варту другу фігурантку, яка покинула місце нападу, — патрульну Анну Дудіну

Підозрювану взяли під варту на два місяці з альтернативою застави.

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід другій підозрюваній у справі про стрілянину в Голосіївському районі столиці — патрульній Анні Дудіні. Її відправили під варту на 60 діб — до 18 червня 2026 року — з альтернативою внесення застави 266 240 тисяч грн.

Раніше суд аналогічний запобіжний захід обрав і її колезі — патрульному Михайлу Дробницькому, якого також підозрюють у службовій недбалості під час цих подій.

Події сталися 18 квітня у Голосіївському районі Києва, де побутовий конфлікт переріс у стрілянину. Озброєний чоловік відкрив вогонь по перехожих. Перший екіпаж патрульної поліції, який прибув на місце, виявив поранених — серед них були дитина, чоловік і жінка.

За даними слідства та відеозаписів, правоохоронці, маючи табельну зброю та законні підстави для її застосування, залишили місце події. Після цього нападник продовжив стрілянину, а згодом зайшов до магазину «Велмарт», де взяв заручників і вбив ще одну людину.

Спецпідрозділи ліквідували нападника після штурму. Перемовини тривали близько 40 хвилин. Унаслідок інциденту загинули 7 осіб, ще 14 отримали поранення.

Прокурори клопотали про тримання під вартою для обох підозрюваних.

Як заявив прокурор, Анна Дудіна, будучи службовою особою правоохоронного органу, неналежно виконала свої обов’язки через несумлінне ставлення до служби, що, за версією слідства, призвело до загибелі людей, вказує Суспільне.

Серед ризиків сторона обвинувачення називає можливий вплив на свідків і іншого підозрюваного, спотворення доказів, а також перешкоджання досудовому розслідуванню.

Обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

