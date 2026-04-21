Теракт у Києві: суд арештував поліцейського Михайла Дробницького, який залишив місце стрілянини

Підозрюваному обрали 60 діб тримання під вартою з правом внесення застави понад 266 тисяч грн.

Фото? Укрінформ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Печерський районний суд Києва відправив під варту патрульного поліцейського Михайла Дробницького, якого підозрюють у службовій недбалості під час теракту в Голосіївському районі.

Суд визначив для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб — до 18 червня 2026 року — з альтернативою внесення застави у розмірі 266 240 гривень. Прокурори наполягали саме на арешті, вказує Суспільне.

Події, що стали підставою для кримінального провадження, відбулися 18 квітня у Голосіївському районі Києва. Побутовий конфлікт переріс у стрілянину: озброєний чоловік відкрив вогонь по перехожих. Перший екіпаж патрульної поліції, який прибув на місце, застав поранених — серед них були дитина, чоловік і жінка.

За даними слідства та відеозаписів, правоохоронці, маючи табельну зброю і законні підстави для її застосування, залишили місце події. Після цього нападник продовжив стрілянину, а згодом зайшов до магазину «Велмарт», де взяв заручників і вбив ще одну людину.

Спецпідрозділи ліквідували нападника після штурму — перемовини тривали близько 40 хвилин. Унаслідок інциденту загинули 7 осіб, ще 14 отримали поранення.

Як повідомляв міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, з місця події виїхали двоє правоохоронців — 27-річний патрульний і 44-річна співробітниця поліції. Чоловік розпочав службу у 2025 році після закінчення Академії патрульної поліції, жінка працює в органах з 2015 року.

Обом повідомили про підозру за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.