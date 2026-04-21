Теракт в Киеве: суд арестовал полицейского Михаила Дробницкого, который покинул место стрельбы

Печерский районный суд Киева отправил под стражу патрульного полицейского Михаила Дробницкого, которого подозревают в служебной небрежности во время теракта в Голосеевском районе.

Суд определил для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток — до 18 июня 2026 года — с альтернативой внесения залога в размере 266 240 гривен. Прокуроры настаивали именно на аресте, указывает Суспільне.

События, ставшие основанием для уголовного производства, произошли 18 апреля в Голосеевском районе Киева. Бытовой конфликт перерос в стрельбу: вооруженный мужчина открыл огонь по прохожим. Первый экипаж патрульной полиции, прибывший на место, застал раненых — среди них были ребенок, мужчина и женщина.

По данным следствия и видеозаписей, правоохранители, имея табельное оружие и законные основания для его применения, покинули место происшествия. После этого нападавший продолжил стрельбу, а затем зашел в магазин «Велмарт», где взял заложников и убил еще одного человека.

Спецподразделения ликвидировали нападавшего после штурма — переговоры продолжались около 40 минут. В результате инцидента погибли 7 человек, еще 14 получили ранения.

Как сообщал министр внутренних дел Игорь Клименко, с места происшествия уехали двое правоохранителей — 27-летний патрульный и 44-летняя сотрудница полиции. Мужчина начал службу в 2025 году после окончания Академии патрульной полиции, женщина работает в органах с 2015 года.

Обоим сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины — служебная небрежность, повлекшая тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

