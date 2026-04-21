  1. В Украине

Теракт в Киеве: суд взял под стражу вторую фигурантку, которая покинула место нападения, — патрульную Анну Дудину

18:23, 21 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Подозреваемую взяли под стражу на два месяца с альтернативой залога.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения второй подозреваемой по делу о стрельбе в Голосеевском районе столицы — патрульной Анне Дудиной. Ее отправили под стражу на 60 суток — до 18 июня 2026 года — с альтернативой внесения залога 266 240 гривен.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Ранее суд аналогичную меру пресечения избрал и ее коллеге — патрульному Михаилу Дробницкому, которого также подозревают в служебной халатности во время этих событий.

События произошли 18 апреля в Голосеевском районе Киева, где бытовой конфликт перерос в стрельбу. Вооруженный мужчина открыл огонь по прохожим. Первый экипаж патрульной полиции, прибывший на место, обнаружил раненых — среди них были ребенок, мужчина и женщина.

По данным следствия и видеозаписей, правоохранители, имея табельное оружие и законные основания для его применения, покинули место происшествия. После этого нападавший продолжил стрельбу, а затем зашел в магазин «Велмарт», где взял заложников и убил еще одного человека.

Спецподразделения ликвидировали нападавшего после штурма. Переговоры продолжались около 40 минут. В результате инцидента погибли 7 человек, еще 14 получили ранения.

Прокуроры ходатайствовали о содержании под стражей для обоих подозреваемых.

Как заявил прокурор, Анна Дудина, будучи служебным лицом правоохранительного органа, ненадлежащим образом исполнила свои обязанности из-за недобросовестного отношения к службе, что, по версии следствия, привело к гибели людей, указывает Суспільне.

Среди рисков сторона обвинения называет возможное влияние на свидетелей и другого подозреваемого, искажение доказательств, а также воспрепятствование досудебному расследованию.

Обоим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины — служебная небрежность, повлекшая тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Национальная полиция полиция теракт Киев

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]