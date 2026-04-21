Теракт в Киеве: суд взял под стражу вторую фигурантку, которая покинула место нападения, — патрульную Анну Дудину

Подозреваемую взяли под стражу на два месяца с альтернативой залога.

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения второй подозреваемой по делу о стрельбе в Голосеевском районе столицы — патрульной Анне Дудиной. Ее отправили под стражу на 60 суток — до 18 июня 2026 года — с альтернативой внесения залога 266 240 гривен.

Ранее суд аналогичную меру пресечения избрал и ее коллеге — патрульному Михаилу Дробницкому, которого также подозревают в служебной халатности во время этих событий.

События произошли 18 апреля в Голосеевском районе Киева, где бытовой конфликт перерос в стрельбу. Вооруженный мужчина открыл огонь по прохожим. Первый экипаж патрульной полиции, прибывший на место, обнаружил раненых — среди них были ребенок, мужчина и женщина.

По данным следствия и видеозаписей, правоохранители, имея табельное оружие и законные основания для его применения, покинули место происшествия. После этого нападавший продолжил стрельбу, а затем зашел в магазин «Велмарт», где взял заложников и убил еще одного человека.

Спецподразделения ликвидировали нападавшего после штурма. Переговоры продолжались около 40 минут. В результате инцидента погибли 7 человек, еще 14 получили ранения.

Прокуроры ходатайствовали о содержании под стражей для обоих подозреваемых.

Как заявил прокурор, Анна Дудина, будучи служебным лицом правоохранительного органа, ненадлежащим образом исполнила свои обязанности из-за недобросовестного отношения к службе, что, по версии следствия, привело к гибели людей, указывает Суспільне.

Среди рисков сторона обвинения называет возможное влияние на свидетелей и другого подозреваемого, искажение доказательств, а также воспрепятствование досудебному расследованию.

Обоим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины — служебная небрежность, повлекшая тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

