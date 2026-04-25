Уряд затвердив нове положення про ліцеї: Сергій Бабак розповів, як зміниться система старшої школи в Україні

Реформа старшої профільної школи отримає єдині правила роботи ліцеїв, зміни впроваджуватимуться з 2026 року.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд ухвалив оновлене положення про ліцеї. Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

За його словами, під час засідання комітету громади порушували проблему відсутності типового положення про академічні ліцеї, що ускладнювало створення мережі закладів на місцях і сповільнювало реформу старшої профільної школи.

Тепер, як зазначив Бабак, положення розроблено та затверджено, що має дозволити завершити необхідні організаційні процеси та рухатися далі в межах реформи.

Впровадження змін відбуватиметься поетапно

Згідно з документом, зміни в системі ліцеїв впроваджуватимуться поступово: з 1 вересня 2026 року — для 150 пілотних ліцеїв, а з 1 вересня 2027 року — для всіх академічних ліцеїв.

Ліцей визначено як заклад академічного спрямування

Оновлене положення закріплює ліцей як заклад академічного спрямування. Початкова та базова освіта можуть функціонувати в його структурі лише у виняткових випадках і за рішенням засновника.

Вимоги до профілів навчання

Передбачено обов’язкову наявність щонайменше трьох профілів навчання, які забезпечують поглиблене вивчення предметів або курсів у межах однієї чи кількох освітніх галузей.

Профілі формуються за трьома кластерами: природничо-математичним (STEM), мовно-літературним та соціально-гуманітарним. Якщо у громаді працює один ліцей, він має забезпечити щонайменше по одному профілю з кожного кластеру.

Конкурсний відбір і система оцінювання

Відбір до 10 класу проводитиметься лише у випадку, якщо кількість заяв перевищує кількість місць.

Заклади освіти зможуть обирати одну з трьох моделей оцінювання: «зараховано/не зараховано», рівневу систему з чотирма рівнями або 12-бальну шкалу. У разі використання власної системи ліцей має визначити порядок переведення оцінок у державну шкалу.

Організація навчання та безпекові вимоги

З урахуванням безпекових умов розширено можливості організації освітнього процесу. Формат навчання визначатиметься залежно від ситуації та наявності укриттів.

Також передбачено створення у структурі ліцеїв осередків із предмету «Захист України». Заклади зможуть співпрацювати з університетами та іншими освітніми установами для розширення можливостей учнів.

Реформа старшої профільної школи передбачає формування мережі ліцеїв, підготовку педагогів, оновлення змісту освіти та розвиток інфраструктури.

За словами Сергія Бабака, реформа старшої профільної школи передбачає формування мережі ліцеїв, підготовку педагогів, оновлення змісту освіти та розвиток інфраструктури. А результат реформи залежить від синхронності впровадження всіх рішень на рівні громад і держави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.