В Україні прогнозують грози, шквали та заморозки – які області накриє негода

Погіршення погоди очікується 26-27 квітня по всій території країни.

У більшості південних і центральних областей України, а також у Харківській та Сумській областях вдень 26 квітня очікуються грози. Про це повідомили в ДСНС.

За прогнозами, в окремих районах можливий град і шквалисте посилення вітру зі швидкістю 15–20 м/с. Протягом 26 та 27 квітня такі пориви вітру можуть поширитися на всю територію країни. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

В ДСНС попереджають, що складні погодні умови можуть призвести до перебоїв у роботі енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також ускладнити дорожній рух. Водіям і пішоходам радять бути особливо уважними.

Окремо синоптики прогнозують різке зниження температури вночі 27 та 28 квітня. У повітрі очікуються заморозки 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий). На півдні країни, а 27 квітня також у південно-східних регіонах, заморозки на поверхні ґрунту становитимуть 0–5° (I рівень небезпечності, жовтий).

Нічні морози можуть негативно вплинути на ранньоквітучі плодові дерева. Власникам господарств рекомендують завчасно подбати про захист насаджень, щоб зменшити ризики для врожаю.

