  1. В Україні

В Україні прогнозують грози, шквали та заморозки – які області накриє негода

23:29, 25 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Погіршення погоди очікується 26-27 квітня по всій території країни.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У більшості південних і центральних областей України, а також у Харківській та Сумській областях вдень 26 квітня очікуються грози. Про це повідомили в ДСНС.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За прогнозами, в окремих районах можливий град і шквалисте посилення вітру зі швидкістю 15–20 м/с. Протягом 26 та 27 квітня такі пориви вітру можуть поширитися на всю територію країни. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

В ДСНС попереджають, що складні погодні умови можуть призвести до перебоїв у роботі енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також ускладнити дорожній рух. Водіям і пішоходам радять бути особливо уважними.

Окремо синоптики прогнозують різке зниження температури вночі 27 та 28 квітня. У повітрі очікуються заморозки 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий). На півдні країни, а 27 квітня також у південно-східних регіонах, заморозки на поверхні ґрунту становитимуть 0–5° (I рівень небезпечності, жовтий).

Нічні морози можуть негативно вплинути на ранньоквітучі плодові дерева. Власникам господарств рекомендують завчасно подбати про захист насаджень, щоб зменшити ризики для врожаю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ДСНС погода

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]