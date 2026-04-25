В Украине прогнозируют грозы, шквалы и заморозки — какие области затронет непогода

Ухудшение погоды ожидается 26–27 апреля на всей территории страны.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В большинстве южных и центральных областей Украины, а также в Харьковской и Сумской областях днем 26 апреля ожидаются грозы. Об этом сообщили в ГСЧС.

По прогнозам, в отдельных районах возможен град и шквалистое усиление ветра со скоростью 15–20 м/с. В течение 26 и 27 апреля такие порывы ветра могут распространиться на всю территорию страны. Объявлен I уровень опасности (желтый).

В ГСЧС предупреждают, что сложные погодные условия могут привести к перебоям в работе энергетических, строительных и коммунальных служб, а также затруднить дорожное движение. Водителям и пешеходам советуют быть особенно внимательными.

Отдельно синоптики прогнозируют резкое понижение температуры ночью 27 и 28 апреля. В воздухе ожидаются заморозки 0-3° (II уровень опасности, оранжевый). На юге страны, а 27 апреля также в юго-восточных регионах, заморозки на поверхности почвы составят 0–5° (I уровень опасности, желтый).

Ночные морозы могут негативно повлиять на раннецветущие плодовые деревья. Владельцам хозяйств рекомендуют заранее позаботиться о защите насаждений, чтобы снизить риски для урожая.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.