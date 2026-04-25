  1. В Украине

В Украине прогнозируют грозы, шквалы и заморозки — какие области затронет непогода

23:29, 25 апреля 2026
Ухудшение погоды ожидается 26–27 апреля на всей территории страны.
В большинстве южных и центральных областей Украины, а также в Харьковской и Сумской областях днем 26 апреля ожидаются грозы. Об этом сообщили в ГСЧС.

По прогнозам, в отдельных районах возможен град и шквалистое усиление ветра со скоростью 15–20 м/с. В течение 26 и 27 апреля такие порывы ветра могут распространиться на всю территорию страны. Объявлен I уровень опасности (желтый).

В ГСЧС предупреждают, что сложные погодные условия могут привести к перебоям в работе энергетических, строительных и коммунальных служб, а также затруднить дорожное движение. Водителям и пешеходам советуют быть особенно внимательными.

Отдельно синоптики прогнозируют резкое понижение температуры ночью 27 и 28 апреля. В воздухе ожидаются заморозки 0-3° (II уровень опасности, оранжевый). На юге страны, а 27 апреля также в юго-восточных регионах, заморозки на поверхности почвы составят 0–5° (I уровень опасности, желтый).

Ночные морозы могут негативно повлиять на раннецветущие плодовые деревья. Владельцам хозяйств рекомендуют заранее позаботиться о защите насаждений, чтобы снизить риски для урожая.

ГСЧС погода

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Большая Палата ВС пересмотрит собственное заключение о порядке начисления судейского вознаграждения

БП ВС решит, может ли Закон о Госбюджете изменять размер судейского вознаграждения вопреки профильному закону

Верховный Суд подтвердил правомерность выселения бывшей жены из жилья после расторжения брака

ВС подтвердил, что после развода право пользования жильем может прекращаться, но выселение возможно лишь с учетом баланса прав сторон.

Комитет Верховной Рады исключил норму о запрете на захоронение военнослужащих с судимостью на НВМК перед вторым чтением

Комитет рекомендовал принять законопроект о мемориальных кладбищах во втором чтении и в целом и убрал дискриминационную норму относительно захоронения военнослужащих с непогашенной судимостью.

Даниил Гетманцев прогнозирует принятие закона о лишении прокуроров спецпенсий в мае

Председатель Комитета Верховной Рады угрожает обойти Согласительный совет, если депутаты будут затягивать с голосованием за реформу прокурорских пенсий в мае.

Мошенничество через «OLX» не отменяет кредит: позиция Верховного Суда относительно подписи одноразовым идентификатором

ВС подтвердил, что кредитный договор, подписанный смс-кодом, является действительным, а недоказанное мошенничество не является основанием для его отмены.

