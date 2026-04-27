Для Chrome випустили розширення із сонним рудим котом, який не дає засиджуватися в соцмережах

Для Google Chrome створили розширення Cat Gatekeeper — воно допомагає стежити за часом, проведеним у соціальних мережах, за допомогою сонного кота.

Коли користувач проводить занадто багато часу на сайті, в центр екрана виходить великий кіт, у якого лише одне завдання — лежати й заважати користуватися сайтом.

Таймер, після закінчення якого кіт з’являтиметься в центрі екрана, користувач встановлює сам. За потреби можна прогнати кота, але він заважає користуватися лише певною сторінкою — в інших вкладках його не буде.

Наразі Cat Gatekeeper працює лише з YouTube, X, Reddit, Facebook, Threads і Bluesky.

