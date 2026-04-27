Для Chrome выпустили расширение с сонным рыжим котом, который не дает засиживаться в соцсетях.

Когда пользователь проводит слишком много времени на сайте, в центр экрана выходит большой кот.

Для Google Chrome сделали расширение Cat Gatekeeper — оно помогает следить за временем, проведенным в социальных сетях, при помощи сонливого кота.

Когда пользователь проводит слишком много времени на сайте, в центр экрана выходит большой кот, у которого только одна задача — лежать и мешать пользоваться сайтом.

Таймер, по истечении которого кот будет выходить в центр экрана, пользователь устанавливает сам. При необходимости можно прогнать кота, но он мешает пользоваться только определенной страницей — в остальных вкладках его не будет.

Сейчас Cat Gatekeeper работает только с YouTube, Х, Reddit, Facebook, Threads и Bluesky.

