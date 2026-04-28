Виробники дронів зможуть отримувати до 70% передоплати за швидкі поставки – Міноборони

У DOT-Chain Defence запровадили авансування оборонних виробників.

Агенція оборонних закупівель ДОТ запроваджує механізм авансування виробників у маркетплейсі озброєння DOT-Chain Defence. Про це повідомили в Міноборони.

Відтепер компанії, які виготовляють дрони та демонструють стабільне виконання замовлень, зможуть отримувати частину коштів наперед. Мета рішення — забезпечити виробників обіговими коштами та пришвидшити постачання безпілотників до бойових підрозділів.

Раніше модель у DOT-Chain Defence передбачала виключно післяплату після виконання контрактів. Тепер у разі високої швидкості та регулярності поставок виробники отримують можливість авансування.

Як працює нова модель фінансування

За словами директора Агенції оборонних закупівель ДОТ Арсена Жумаділова, механізм прив’язаний до фактичних темпів виконання замовлень і дозволяє масштабувати виробництво.

«Ми бачимо реальний попит підрозділів у DOT-Chain Defence і швидкість, з якою виробники його закривають. Але частина компаній упирається не в технології, а в обігові кошти. Саме тому запускаємо авансування. Воно прив’язане до суми замовлень в попередні періоди та фактичної швидкості постачання: швидше виконуєш замовлення – маєш більший розмір передоплати. Це додаткова мотивація виробляти і постачати швидше», – зазначив він.

Умови доступу до авансування

Отримати передоплату можуть виробники, які:

безперервно працюють у системі DOT-Chain Defence щонайменше 3 місяці;

не мають прострочених боргів перед Агенцією.

Розмір та терміни авансу

Рівень передоплати залежить від швидкості виконання замовлень за останні три місяці:

до 70% авансу — якщо середній строк поставки становить до 30 календарних днів;

до 30% авансу — якщо строк постачання перевищує 30 днів.

Базою для розрахунку є фактично оформлені замовлення в системі.

Авансові виплати здійснюються на термін до 60 днів. У разі невиконання зобов’язань виробник має повернути невикористані кошти, а також сплатити вартість користування ними у разі прострочення повернення.

