Виробники дронів зможуть отримувати до 70% передоплати за швидкі поставки – Міноборони

15:44, 28 квітня 2026
У DOT-Chain Defence запровадили авансування оборонних виробників.
Виробники дронів зможуть отримувати до 70% передоплати за швидкі поставки – Міноборони
Агенція оборонних закупівель ДОТ запроваджує механізм авансування виробників у маркетплейсі озброєння DOT-Chain Defence. Про це повідомили в Міноборони.

Відтепер компанії, які виготовляють дрони та демонструють стабільне виконання замовлень, зможуть отримувати частину коштів наперед. Мета рішення — забезпечити виробників обіговими коштами та пришвидшити постачання безпілотників до бойових підрозділів.

Раніше модель у DOT-Chain Defence передбачала виключно післяплату після виконання контрактів. Тепер у разі високої швидкості та регулярності поставок виробники отримують можливість авансування.

Як працює нова модель фінансування

За словами директора Агенції оборонних закупівель ДОТ Арсена Жумаділова, механізм прив’язаний до фактичних темпів виконання замовлень і дозволяє масштабувати виробництво.

«Ми бачимо реальний попит підрозділів у DOT-Chain Defence і швидкість, з якою виробники його закривають. Але частина компаній упирається не в технології, а в обігові кошти. Саме тому запускаємо авансування. Воно прив’язане до суми замовлень в попередні періоди та фактичної швидкості постачання: швидше виконуєш замовлення – маєш більший розмір передоплати. Це додаткова мотивація виробляти і постачати швидше», – зазначив він.

Умови доступу до авансування

Отримати передоплату можуть виробники, які:

  • безперервно працюють у системі DOT-Chain Defence щонайменше 3 місяці;
  • не мають прострочених боргів перед Агенцією.

Розмір та терміни авансу

Рівень передоплати залежить від швидкості виконання замовлень за останні три місяці:

  • до 70% авансу — якщо середній строк поставки становить до 30 календарних днів;
  • до 30% авансу — якщо строк постачання перевищує 30 днів.

Базою для розрахунку є фактично оформлені замовлення в системі.

Авансові виплати здійснюються на термін до 60 днів. У разі невиконання зобов’язань виробник має повернути невикористані кошти, а також сплатити вартість користування ними у разі прострочення повернення.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Штраф 17 000 грн та 2 роки позбавлення волі: за що тепер карають водіїв електросамокатів

Електросамокати стають повноцінними учасниками ДТП зі всіма кримінально-правовими наслідками.

Уряд замислив реформувати Державну службу України з питань праці: що їй нададуть, а чого позбавлять

Шляхом перерозподілу функцій між відомствами з Держпраці приберуть невластиві їй завдання, але додадуть інші.

Працівників у декреті замінять за строковими договорами — посади не будуть вакантними

У Верховній Раді пропонують закріпити гарантії для працівників у декретній відпустці.

ТОП-5 питань про ВЛК і мобілізацію: від оскарження рішень комісії до дистанційного оновлення даних в реєстрі «Оберіг»

Відмова у відстрочці, направлення на ВЛК або проблеми з реєстром «Оберіг» — розбираємо п’ять найважливіших питань мобілізації у 2026 році.

Мобілізація і бізнес: як забронювати у 2026 році керівництво та бенефіціарів

Для критично важливих підприємств держава передбачає спеціальний порядок, який дозволяє зберігати керівний склад без застосування загальних обмежень.

