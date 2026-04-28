Производители дронов смогут получать до 70% предоплаты за быстрые поставки – Минобороны

В DOT-Chain Defence ввели систему авансирования оборонных производителей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Агентство оборонных закупок ДОТ вводит механизм авансирования производителей на маркетплейсе вооружения DOT-Chain Defence. Об этом сообщили в Минобороны.

Отныне компании, которые производят дроны и демонстрируют стабильное выполнение заказов, смогут получать часть средств авансом. Цель решения — обеспечить производителей оборотными средствами и ускорить поставки беспилотников в боевые подразделения.

Ранее модель в DOT-Chain Defence предусматривала исключительно оплату по факту выполнения контрактов. Теперь в случае высокой скорости и регулярности поставок производители получают возможность авансирования.

Как работает новая модель финансирования

По словам директора Агентства оборонных закупок ДОТ Арсена Жумадилова, механизм привязан к фактическим темпам выполнения заказов и позволяет масштабировать производство.

«Мы видим реальный спрос подразделений в DOT-Chain Defence и скорость, с которой производители его удовлетворяют. Но часть компаний сталкивается с проблемами не в технологиях, а в оборотных средствах. Именно поэтому запускаем авансирование. Оно привязано к сумме заказов в предыдущие периоды и фактической скорости поставок: чем быстрее выполняешь заказ — тем больше размер предоплаты. Это дополнительная мотивация производить и поставлять быстрее», — отметил он.

Условия доступа к авансированию

Получить аванс могут производители, которые:

непрерывно работают в системе DOT-Chain Defence не менее 3 месяцев;

не имеют просроченной задолженности перед Агентством.

Размер и сроки аванса

Уровень авансового платежа зависит от скорости выполнения заказов за последние три месяца:

до 70% аванса — если средний срок поставки составляет до 30 календарных дней;

до 30% аванса — если срок поставки превышает 30 дней.

Основой для расчета являются фактически оформленные заказы в системе.

Авансовые выплаты осуществляются на срок до 60 дней. В случае невыполнения обязательств производитель должен вернуть неиспользованные средства, а также оплатить стоимость их использования в случае просрочки возврата.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.