Обікрав військового на 123 тисячі, який надав йому житло: зловмиснику посилили вирок до 7,5 років

Суд апеляційної інстанції посилив покарання мешканцю Житомира, який обікрав військовослужбовця, що надав йому тимчасове житло. Відповідне рішення ухвалено за публічного обвинувачення прокурорів Хмельницької обласної прокуратури.

Раніше суд першої інстанції визнав чоловіка винним у крадіжці (ч. 4 ст. 185 КК України) та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Водночас прокурор оскаржив вирок через його м’якість.

Як встановлено, у лютому 2025 року зловмисник, перебуваючи в квартирі військового, скористався відсутністю господаря та викрав ноутбук, мобільний телефон, зарядний пристрій, взуття і ювелірні вироби. Загальна сума збитків склала майже 123 тисячі гривень.

Викрадені речі чоловік здав до ломбардів у Тернополі та Львові, а отримані кошти витратив. Завдані збитки він не відшкодував.

Апеляційний суд погодився з аргументами сторони обвинувачення та призначив суворіше покарання — 7 років позбавлення волі. З урахуванням невідбутого покарання за попереднім вироком остаточний термін ув’язнення становить 7 років і 6 місяців.

