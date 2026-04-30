  1. В Украине

Обворовал военного на 123 тысячи, предоставившего ему жилье: злоумышленнику ужесточили приговор до 7,5 лет

07:36, 30 апреля 2026
Вместо 5 лет заключения злоумышленник получил 7 лет и 6 месяцев тюрьмы за кражу имущества более чем на 120 тысяч гривен.
Суд апелляционной инстанции ужесточил наказание жителю Житомира, который обворовал военнослужащего, предоставившего ему временное жилье. Соответствующее решение было принято по публичному обвинению прокуроров Хмельницкой областной прокуратуры.

Ранее суд первой инстанции признал мужчину виновным в краже (ч. 4 ст. 185 УК Украины) и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы. В то же время прокурор обжаловал приговор из-за его мягкости.

Как установлено, в феврале 2025 г. злоумышленник, находясь в квартире военного, воспользовался отсутствием хозяина и похитил ноутбук, мобильный телефон, зарядное устройство, обувь и ювелирные изделия. Общая сумма ущерба составила почти 123 тысяч гривен.

Похищенные вещи мужчина сдал в ломбарды в Тернополе и Львове, а полученные средства потратил. Нанесенный ущерб он не возместил.

Апелляционный суд согласился с аргументами стороны обвинения и назначил более суровое наказание — 7 лет лишения свободы. С учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору окончательный срок заключения составляет 7 лет и 6 месяцев.

суд военные кража Житомир апелляция приговор

