Кабмін оновив розрахунок лікарняних і декретних: що зміниться для ФОПів та самозайнятих осіб
Кабінет міністрів ухвалив постанову №533 від 29 квітня 2026 року, якою змінено порядок обчислення середньої заробітної плати для виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням. Йдеться про лікарняні, допомогу по вагітності та пологах і виплати у разі нещасного випадку на виробництві.
Ключові зміни
Розширено коло осіб, на яких поширюється порядок
До переліку прямо включили фізичних осіб — підприємців (ФОПів), осіб із незалежною професійною діяльністю та членів фермерських господарств. Це означає, що правила розрахунку середнього доходу тепер чітко застосовуються і до них.
Урахування періодів без сплати ЄСВ
До розрахунку внесли уточнення: враховуватимуться періоди, коли ФОПи або самозайняті були звільнені від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) відповідно до закону. Такі періоди не погіршуватимуть розрахунок виплат.
Уточнення щодо робочих днів
У нормі про розрахунок середньої зарплати додано, що йдеться про всі робочі дні місяця для застрахованої особи.
Нові правила для оплати лікарняних
Оновлено формулювання щодо підстав для виплат:
- оплата перших 5 днів тимчасової непрацездатності (або 17 днів — у разі нещасного випадку на виробництві чи профзахворювання) здійснюється за рахунок роботодавця;
- підставою є листок непрацездатності (паперовий або електронний) і довідка про зарплату або дані з реєстру застрахованих осіб.
Окремий механізм для ФОПів і самозайнятих
Порядок доповнено новим пунктом: середній дохід для ФОПів, осіб із незалежною професійною діяльністю та членів фермерських господарств обчислюватиметься за загальними правилами, але з урахуванням специфіки сплати ЄСВ «за себе».
Окрема норма про виплати декретних
Пенсійний фонд має забезпечити виплату допомоги по вагітності та пологах ФОПам і самозайнятим, які:
- були звільнені від сплати ЄСВ за законом;
- не мають страхування з тимчасової непрацездатності на інших підставах.
Виплати здійснюватимуться за поданими заявами-розрахунками за рахунок коштів соціального страхування.
