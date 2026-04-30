Кабмін оновив розрахунок лікарняних і декретних: що зміниться для ФОПів та самозайнятих осіб

До розрахунку додали періоди без сплати ЄСВ, а для ФОПів і самозайнятих уточнили окремий механізм.

Кабінет міністрів ухвалив постанову №533 від 29 квітня 2026 року, якою змінено порядок обчислення середньої заробітної плати для виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням. Йдеться про лікарняні, допомогу по вагітності та пологах і виплати у разі нещасного випадку на виробництві.

Ключові зміни

Розширено коло осіб, на яких поширюється порядок

До переліку прямо включили фізичних осіб — підприємців (ФОПів), осіб із незалежною професійною діяльністю та членів фермерських господарств. Це означає, що правила розрахунку середнього доходу тепер чітко застосовуються і до них.

Урахування періодів без сплати ЄСВ

До розрахунку внесли уточнення: враховуватимуться періоди, коли ФОПи або самозайняті були звільнені від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) відповідно до закону. Такі періоди не погіршуватимуть розрахунок виплат.

Уточнення щодо робочих днів

У нормі про розрахунок середньої зарплати додано, що йдеться про всі робочі дні місяця для застрахованої особи.

Нові правила для оплати лікарняних

Оновлено формулювання щодо підстав для виплат:

оплата перших 5 днів тимчасової непрацездатності (або 17 днів — у разі нещасного випадку на виробництві чи профзахворювання) здійснюється за рахунок роботодавця;

підставою є листок непрацездатності (паперовий або електронний) і довідка про зарплату або дані з реєстру застрахованих осіб.

Окремий механізм для ФОПів і самозайнятих

Порядок доповнено новим пунктом: середній дохід для ФОПів, осіб із незалежною професійною діяльністю та членів фермерських господарств обчислюватиметься за загальними правилами, але з урахуванням специфіки сплати ЄСВ «за себе».

Окрема норма про виплати декретних

Пенсійний фонд має забезпечити виплату допомоги по вагітності та пологах ФОПам і самозайнятим, які:

були звільнені від сплати ЄСВ за законом;

не мають страхування з тимчасової непрацездатності на інших підставах.

Виплати здійснюватимуться за поданими заявами-розрахунками за рахунок коштів соціального страхування.

