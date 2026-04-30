  1. В Украине

Кабмин обновил расчет больничных и декретных: что изменится для ФЛП и самозанятых лиц

14:29, 30 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В расчет добавили периоды без уплаты ЕСВ, а для ФЛП и самозанятых уточнили отдельный механизм.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет министров принял постановление №533 от 29 апреля 2026 года, которой изменен порядок исчисления средней заработной платы для выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию. Речь идет о больничных, помощи по беременности и родам и выплатах в случае несчастного случая на производстве.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Ключевые изменения

Расширен круг лиц, на которых распространяется порядок

В перечень прямо включили физических лиц — предпринимателей (ФЛП), лиц с независимой профессиональной деятельностью и членов фермерских хозяйств. Это означает, что правила расчета среднего дохода теперь четко применяются и к ним.

Учет периодов без уплаты ЕСВ

В расчет внесли уточнение: будут учитываться периоды, когда ФЛП или самозанятые были освобождены от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) в соответствии с законом. Такие периоды не будут ухудшать расчет выплат.

Уточнение относительно рабочих дней

В норме о расчете средней заработной платы добавлено, что речь идет обо всех рабочих днях месяца для застрахованного лица.

Новые правила для оплаты больничных

Обновлена формулировка относительно оснований для выплат:

  • оплата первых 5 дней временной нетрудоспособности (или 17 дней — в случае несчастного случая на производстве или профзаболевания) осуществляется за счет работодателя;
  • основанием является листок нетрудоспособности (бумажный или электронный) и справка о заработной плате или данные из реестра застрахованных лиц.

Отдельный механизм для ФЛП и самозанятых

Порядок дополнен новым пунктом: средний доход для ФЛП, лиц с независимой профессиональной деятельностью и членов фермерских хозяйств будет исчисляться по общим правилам, но с учетом специфики уплаты ЕСВ «за себя».

Отдельная норма о выплатах декретных

Пенсионный фонд должен обеспечить выплату помощи по беременности и родам ФЛП и самозанятым, которые:

  • были освобождены от уплаты ЕСВ по закону;
  • не имеют страхования по временной нетрудоспособности на других основаниях.

Выплаты будут осуществляться по поданным заявлениям-расчетам за счет средств социального страхования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

правительство Кабинет Министров Украины ФЛП декрет больничные денежная помощь

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]