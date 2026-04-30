Кабмин обновил расчет больничных и декретных: что изменится для ФЛП и самозанятых лиц

Кабинет министров принял постановление №533 от 29 апреля 2026 года, которой изменен порядок исчисления средней заработной платы для выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию. Речь идет о больничных, помощи по беременности и родам и выплатах в случае несчастного случая на производстве.

Ключевые изменения

Расширен круг лиц, на которых распространяется порядок

В перечень прямо включили физических лиц — предпринимателей (ФЛП), лиц с независимой профессиональной деятельностью и членов фермерских хозяйств. Это означает, что правила расчета среднего дохода теперь четко применяются и к ним.

Учет периодов без уплаты ЕСВ

В расчет внесли уточнение: будут учитываться периоды, когда ФЛП или самозанятые были освобождены от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) в соответствии с законом. Такие периоды не будут ухудшать расчет выплат.

Уточнение относительно рабочих дней

В норме о расчете средней заработной платы добавлено, что речь идет обо всех рабочих днях месяца для застрахованного лица.

Новые правила для оплаты больничных

Обновлена формулировка относительно оснований для выплат:

оплата первых 5 дней временной нетрудоспособности (или 17 дней — в случае несчастного случая на производстве или профзаболевания) осуществляется за счет работодателя;

основанием является листок нетрудоспособности (бумажный или электронный) и справка о заработной плате или данные из реестра застрахованных лиц.

Отдельный механизм для ФЛП и самозанятых

Порядок дополнен новым пунктом: средний доход для ФЛП, лиц с независимой профессиональной деятельностью и членов фермерских хозяйств будет исчисляться по общим правилам, но с учетом специфики уплаты ЕСВ «за себя».

Отдельная норма о выплатах декретных

Пенсионный фонд должен обеспечить выплату помощи по беременности и родам ФЛП и самозанятым, которые:

были освобождены от уплаты ЕСВ по закону;

не имеют страхования по временной нетрудоспособности на других основаниях.

Выплаты будут осуществляться по поданным заявлениям-расчетам за счет средств социального страхования.

