Звільнені з полону українці можуть отримати безкоштовне санаторне лікування або компенсацію — умови

Особи, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, можуть пройти санаторно-курортне лікування за рахунок держави або отримати компенсацію його вартості. Про це повідомили у Відділі з питань ветеранської політики Конотопської РДА.

Право на таку допомогу мають громадяни, які перебували в неволі через збройну агресію. За бажанням вони можуть скористатися супроводом ще однієї особи під час лікування.

Тривалість і вартість лікування

Пільгове санаторно-курортне лікування надається строком на 18 календарних днів. Звернутися за отриманням послуги або компенсації потрібно не пізніше ніж через 12 місяців після звільнення.

У 2026 році гранична вартість путівки становить 18 036 грн за курс лікування, або 1002 грн за один ліжко-день. Для супроводжуючої особи вартість путівки без лікування визначається на рівні 70% від цієї суми.

Куди звертатися та які документи потрібні

Щоб отримати путівку або компенсацію, необхідно подати заяву та пакет документів до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації чи фактичного проживання (для внутрішньо переміщених осіб), до ЦНАП або до виконавчих органів місцевого самоврядування.

До пакета документів входять: копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу; медична довідка за формою №070/о; копія реєстраційного номера облікової картки платника податків; документ, що підтверджує факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії; а також документ про оплату повної вартості санаторно-курортного лікування тривалістю не менше 18 днів — у разі оформлення компенсації.

