Освобожденные из плена украинцы могут получить бесплатное санаторно-курортное лечение или компенсацию — условия

Государство гарантирует 18-дневный курс лечения или возмещение расходов за самостоятельно оплаченные услуги.

Лица, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, могут пройти санаторно-курортное лечение за счет государства или получить компенсацию его стоимости. Об этом сообщили в Отделе по вопросам ветеранской политики Конотопской РГА.

Право на такую помощь имеют граждане, которые находились в плену из-за вооруженной агрессии. По желанию они могут воспользоваться сопровождением еще одного человека во время лечения.

Продолжительность и стоимость лечения

Льготное санаторно-курортное лечение предоставляется сроком на 18 календарных дней. Обратиться за получением услуги или компенсации нужно не позднее чем через 12 месяцев после освобождения.

В 2026 году предельная стоимость путевки составляет 18 036 грн за курс лечения, или 1002 грн за один койко-день. Для сопровождающего лица стоимость путевки без лечения определяется на уровне 70% от этой суммы.

Куда обращаться и какие документы нужны

Чтобы получить путевку или компенсацию, необходимо подать заявление и пакет документов в орган социальной защиты населения по месту регистрации или фактического проживания (для внутренне перемещенных лиц), в ЦНАП или в исполнительные органы местного самоуправления.

В пакет документов входят: копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность; медицинская справка по форме №070/о; копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика; документ, подтверждающий факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии; а также документ об оплате полной стоимости санаторно-курортного лечения продолжительностью не менее 18 дней — в случае оформления компенсации.

