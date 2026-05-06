Індивідуальна податкова консультація: вимоги до паперових і електронних звернень

Податкова роз’яснила, які саме вимоги повинні виконати платники податків, щоб отримати індивідуальну податкову консультацію в паперовій або електронній формі, та в яких випадках у наданні такої консультації можуть відмовити.

Головне управління ДПС в Одеській області пояснює, які вимоги на отримання індивідуальної податкової консультації в паперовій або електронній формі.

Зазначається, що згідно з абзацами другим – восьмим п. 52.1 ст. 52 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI звернення платників податків на отримання індивідуальної податкової консультації у паперовій або електронній формі повинно містити:

найменування для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові для фізичної особи, податкову адресу, а також номер засобу зв’язку та адресу електронної пошти, якщо такі наявні;

код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

зазначення, в чому полягає практична необхідність отримання податкової консультації (наведення фактичних обставин);

власноручний підпис або кваліфікований електронний підпис, або удосконалений електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, платника податків відповідно до вимог Закону України від 5 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» зі змінами та доповненнями;

дату звернення.

На звернення платника податків, що не відповідає вимогам, зазначеним у п. 52.1 ст. 52 ПКУ, індивідуальна податкова консультація не надається, а надсилається відповідь за підписом керівника (заступника керівника або уповноваженої особи) у паперовій або електронній формі у порядку та строки, передбачені Законом України від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян» зі змінами та доповненнями.

