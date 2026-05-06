Индивидуальная налоговая консультация: требования к бумажным и электронным обращениям

Налоговая разъяснила, какие требования должны выполнить налогоплательщики, чтобы получить индивидуальную налоговую консультацию в бумажной или электронной форме, и в каких случаях в предоставлении такой консультации могут отказать.

Отмечается, что согласно абзацам второму – восьмому п. 52.1 ст. 52 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года № 2755-VI обращение налогоплательщиков для получения индивидуальной налоговой консультации в бумажной или электронной форме должно содержать:

наименование для юридического лица или фамилию, имя, отчество для физического лица, налоговый адрес, а также номер средства связи и адрес электронной почты при их наличии;

код согласно ЕГРПОУ (для юридических лиц) или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (для физических лиц) либо серию и номер паспорта (для физических лиц, которые по религиозным убеждениям отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и официально уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте);

указание, в чем заключается практическая необходимость получения налоговой консультации (изложение фактических обстоятельств);

собственноручную подпись или квалифицированную электронную подпись, либо усовершенствованную электронную подпись, основанную на квалифицированном сертификате электронной подписи налогоплательщика в соответствии с требованиями Закона Украины от 5 октября 2017 года № 2155-VIII «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах» с изменениями и дополнениями;

дату обращения.

Если обращение налогоплательщика не соответствует требованиям, указанным в п. 52.1 ст. 52 НКУ, индивидуальная налоговая консультация не предоставляется. В таком случае направляется ответ за подписью руководителя (заместителя руководителя или уполномоченного лица) в бумажной или электронной форме в порядке и сроки, предусмотренные Законом Украины от 2 октября 1996 года № 393/96-ВР «Об обращениях граждан» с изменениями и дополнениями.

