Держава компенсує навчання дітей зниклих безвісти військових – як отримати виплату

21:57, 5 травня 2026
Держава покриває оплату навчання у закладах передвищої та вищої освіти — кошти перераховуються безпосередньо навчальному закладу.
Компенсація вартості навчання для дітей зниклих безвісти військовослужбовців передбачена державою. Про це повідомляє Сумський обласний ТЦК та СП.

Якщо один із батьків дитини має статус зниклого безвісти, держава компенсує вартість навчання у закладах передвищої або вищої освіти.

Щоб студент міг скористатися компенсацією, заклад освіти має відповідати визначеним умовам. Зокрема, він повинен мати договір із Міністерством у справах ветеранів щодо участі в проєкті, бути зареєстрованим у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) та мати чинну ліцензію на освітню діяльність.

Студенту необхідно перевірити через адміністрацію закладу, чи бере він участь у проєкті. Далі потрібно подати документи, що підтверджують відповідний статус.

Після цього через застосунок «Дія» надходить повідомлення про призначення допомоги. Протягом 20 днів його необхідно підтвердити в застосунку.

Після підтвердження компенсації кошти автоматично перераховуються безпосередньо на рахунок закладу освіти.

У ТЦК наголошують, що виплата студенту не здійснюється — фінансування спрямовується одразу навчальному закладу.

Стрічка новин

