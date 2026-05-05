  1. В Украине

Государство компенсирует расходы на обучение детей пропавших без вести военнослужащих — как получить выплату

21:57, 5 мая 2026
Государство покрывает расходы на обучение в учреждениях среднего и высшего образования — средства перечисляются непосредственно учебному заведению.
Компенсация стоимости обучения для детей пропавших без вести военнослужащих предусмотрена государством. Об этом сообщает Сумской областной ТЦК и СП.

Если один из родителей ребенка имеет статус пропавшего без вести, государство компенсирует стоимость обучения в учреждениях довысшего или высшего образования.

Чтобы студент мог воспользоваться компенсацией, учебное заведение должно соответствовать определенным условиям. В частности, оно должно иметь договор с Министерством по делам ветеранов об участии в проекте, быть зарегистрированным в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЕБО) и иметь действующую лицензию на образовательную деятельность.

Студенту необходимо уточнить через администрацию учебного заведения, участвует ли оно в проекте. Далее нужно подать документы, подтверждающие соответствующий статус.

После этого через приложение «Дія» приходит уведомление о назначении помощи. В течение 20 дней его необходимо подтвердить в приложении.

После подтверждения компенсации средства автоматически перечисляются непосредственно на счет учебного заведения.

В ТЦК подчеркивают, что выплата студенту не осуществляется — финансирование направляется сразу учебному заведению.

дети военные пленные плен

