Государство компенсирует расходы на обучение детей пропавших без вести военнослужащих — как получить выплату

Государство покрывает расходы на обучение в учреждениях среднего и высшего образования — средства перечисляются непосредственно учебному заведению.

Компенсация стоимости обучения для детей пропавших без вести военнослужащих предусмотрена государством. Об этом сообщает Сумской областной ТЦК и СП.

Если один из родителей ребенка имеет статус пропавшего без вести, государство компенсирует стоимость обучения в учреждениях довысшего или высшего образования.

Чтобы студент мог воспользоваться компенсацией, учебное заведение должно соответствовать определенным условиям. В частности, оно должно иметь договор с Министерством по делам ветеранов об участии в проекте, быть зарегистрированным в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЕБО) и иметь действующую лицензию на образовательную деятельность.

Студенту необходимо уточнить через администрацию учебного заведения, участвует ли оно в проекте. Далее нужно подать документы, подтверждающие соответствующий статус.

После этого через приложение «Дія» приходит уведомление о назначении помощи. В течение 20 дней его необходимо подтвердить в приложении.

После подтверждения компенсации средства автоматически перечисляются непосредственно на счет учебного заведения.

В ТЦК подчеркивают, что выплата студенту не осуществляется — финансирование направляется сразу учебному заведению.

