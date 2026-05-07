  1. В Україні

НАДС затвердило критерії для визначення важливих установ у сфері держслужби

17:55, 7 травня 2026
Статус надаватимуть установам, які забезпечують навчання держслужбовців та підтримують інституційну розбудову.
Національне агентство України з питань державної служби затвердило критерії, за якими визначатимуть підприємства, установи та організації, що мають важливе значення у сфері державної служби. 

Документ ухвалили відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а також урядових постанов, які регулюють порядок визначення критично важливих підприємств для функціонування економіки та забезпечення потреб держави в особливий період.

Згідно з наказом, статус установи, що має важливе значення у сфері державної служби, визначатимуть за двома критеріями.

Перший критерій — забезпечення безперервного підвищення професійної компетентності державних службовців у межах повного виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації.

Другий критерій стосується впровадження в Україні інструментів інституційної розбудови Європейського Союзу. Йдеться, зокрема, про супровід щонайменше 24 проєктів Twinning на етапах підготовки та виконання, підготовку не менше 50 заявок TAIEX, а також проведення щонайменше п’яти заходів за підтримки програми SIGMA протягом року.

У документі зазначено, що підприємство, установа або організація може бути визнана такою, що має важливе значення у сфері державної служби, якщо відповідає щонайменше одному із затверджених критеріїв.

Наказ набере чинності з дня офіційного опублікування після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України. Контроль за виконанням документа залишила за собою голова НАДС Наталія Алюшина.

