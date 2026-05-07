НАГС утвердило критерии для определения важных учреждений в сфере госслужбы

Статус будут предоставлять учреждениям, которые обеспечивают обучение государственных служащих и поддерживают институциональное развитие.

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы утвердило критерии, по которым будут определять предприятия, учреждения и организации, имеющие важное значение в сфере государственной службы.

Документ приняли в соответствии с Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», а также правительственными постановлениями, регулирующими порядок определения критически важных предприятий для функционирования экономики и обеспечения потребностей государства в особый период.

Согласно приказу, статус учреждения, имеющего важное значение в сфере государственной службы, будут определять по двум критериям.

Первый критерий — обеспечение непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности государственных служащих в рамках полного выполнения государственного заказа на повышение квалификации.

Второй критерий касается внедрения в Украине инструментов институционального развития Европейского Союза. Речь, в частности, идет о сопровождении не менее 24 проектов Twinning на этапах подготовки и выполнения, подготовке не менее 50 заявок TAIEX, а также проведении не менее пяти мероприятий при поддержке программы SIGMA в течение года.

В документе указано, что предприятие, учреждение или организация может быть признана такой, которая имеет важное значение в сфере государственной службы, если соответствует как минимум одному из утвержденных критериев.

Приказ вступит в силу со дня официального опубликования после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины. Контроль за выполнением документа оставила за собой глава НАГС Наталия Алюшина.

