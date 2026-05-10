  1. В Україні

Арешт майна у виконавчому провадженні: які правові підстави для зняття обтяження

09:42, 10 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У разі підтвердження факту арешту майна насамперед варто з’ясувати, ким саме накладено арешт та на якій підставі.
Арешт майна у виконавчому провадженні: які правові підстави для зняття обтяження
Фото: davidsilldorflaw.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Інколи інформація про арешт нерухомого майна або транспортного засобу стає для людини несподіваною. Найчастіше про існуюче обтяження громадяни дізнаються під час спроби продати чи подарувати нерухомість, оформити спадщину або використати майно як заставу. Щодо транспортного засобу — під час продажу автомобіля, переоформлення чи заміни технічного паспорта, пише Дніпровське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У разі підтвердження факту арешту майна насамперед варто з’ясувати, ким саме накладено арешт та на якій підставі. Для цього доцільно перевірити наявність виконавчого провадження через мобільний застосунок Дія у розділі «Виконавчі провадження». Також через портал Дія можна замовити витяг з Реєстру нерухомості для перевірки інформації щодо обтяжень.

Додатково відомості про наявне виконавче провадження містяться в Єдиному реєстрі боржників та Автоматизованій системі виконавчого провадження.

Після встановлення номера виконавчого провадження та даних виконавця доцільно звернутися до державного виконавця відповідного органу державної виконавчої служби для врегулювання питання щодо можливого скасування арешту.

У Мін’юсті підкреслюють, що виконавець, керуючись Законом України «Про виконавче провадження», має право накласти арешт на майно боржника одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження. Одним із ключових заходів примусового виконання рішень є саме арешт майна та коштів боржника, який застосовується для забезпечення реального виконання рішення, що передбачено статтею 56 Закону України «Про виконавче провадження».

Водночас норми статті 59 Закону України «Про виконавче провадження» визначають вичерпний перелік підстав для скасування арешту майна. Серед основних:

— повна сплата боргу за виконавчим документом шляхом надходження на рахунок органу державної виконавчої служби суми коштів, необхідної для задоволення вимог усіх стягувачів, стягнення виконавчого збору, витрат виконавчого провадження та штрафів, накладених на боржника;

— наявність рішення про скасування заходів забезпечення позову;

— погашення заборгованості зі сплати періодичних платежів, якщо виконання рішення може бути забезпечено в інший спосіб, ніж звернення стягнення на майно боржника.

Для скасування арешту майна в межах чинного законодавства виконавцю необхідно надати обґрунтовані докази, які можуть стати підставою для припинення обтяження. Якщо законні підстави для автоматичного або позасудового зняття арешту відсутні, питання вирішується у судовому порядку.

Конструктивна взаємодія з органом примусового виконання рішень сприяє більш оперативному врегулюванню ситуації. Саме виконавець наділений повноваженнями щодо припинення обтяжень у випадках, передбачених законодавством.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст арешт конфіскація майна

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

66 тисяч гривень за ігнорування судових рішень: чому ТЦК не оновлюють дані в реєстрі навіть після рішення суду

Бездіяльність ТЦК: аналіз судових рішень про накладення штрафів у 2026 році.

З українців автоматично стягуватимуть ПДВ за покупки через маркетплейси — податок включать у ціну товару

Якщо раніше товари до 150 євро не оподатковувались ПДВ, то тепер податок 20% будуть включати автоматично починаючи з 0 євро.

Хто претендує на посади суддів КСУ: результати оцінювання Дорадчої групи експертів

Дорадча група експертів завершила оцінювання кандидатів на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду України за квотою Верховної Ради.

Посвідчення водія в Україні планують видавати з 15 років: що готує нова реформа від уряду

Реформа не лише впроваджує європейські категорії транспортних засобів, а й змінює взаємодію водія з сервісними центрами МВС.

Верховний Суд підтвердив право Центральної МСЕК скасовувати інвалідність заочно

Суд роз’яснив, що МСЕК може переглядати рішення щодо інвалідності без очного огляду, якщо медичні дані є достатніми.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]