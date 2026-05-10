Арест имущества в исполнительном производстве: какие правовые основания для снятия обременения

В случае подтверждения факта ареста имущества прежде всего стоит выяснить, кем именно наложен арест и на каком основании.

Фото: davidsilldorflaw.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Иногда информация об аресте недвижимого имущества или транспортного средства становится для человека неожиданной. Чаще всего о существующем обременении граждане узнают во время попытки продать или подарить недвижимость, оформить наследство либо использовать имущество в качестве залога. Что касается транспортного средства — при продаже автомобиля, переоформлении или замене технического паспорта, пишет Днепровское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

В случае подтверждения факта ареста имущества прежде всего стоит выяснить, кем именно наложен арест и на каком основании. Для этого целесообразно проверить наличие исполнительного производства через мобильное приложение Дія в разделе «Исполнительные производства». Также через портал Дія можно заказать выписку из Реестра недвижимости для проверки информации об обременениях.

Дополнительно сведения о наличии исполнительного производства содержатся в Едином реестре должников и Автоматизированной системе исполнительного производства.

После установления номера исполнительного производства и данных исполнителя целесообразно обратиться к государственному исполнителю соответствующего органа государственной исполнительной службы для урегулирования вопроса о возможной отмене ареста.

В Минюсте подчеркивают, что исполнитель, руководствуясь Законом Украины «Об исполнительном производстве», имеет право наложить арест на имущество должника одновременно с вынесением постановления об открытии исполнительного производства. Одной из ключевых мер принудительного исполнения решений является именно арест имущества и средств должника, который применяется для обеспечения реального исполнения решения, что предусмотрено статьей 56 Закона Украины «Об исполнительном производстве».

В то же время нормы статьи 59 Закона Украины «Об исполнительном производстве» определяют исчерпывающий перечень оснований для отмены ареста имущества. Среди основных:

— полная уплата долга по исполнительному документу путем поступления на счет органа государственной исполнительной службы суммы средств, необходимой для удовлетворения требований всех взыскателей, взыскания исполнительного сбора, расходов исполнительного производства и штрафов, наложенных на должника;

— наличие решения об отмене мер обеспечения иска;

— погашение задолженности по уплате периодических платежей, если исполнение решения может быть обеспечено иным способом, чем обращение взыскания на имущество должника.

Для отмены ареста имущества в рамках действующего законодательства исполнителю необходимо предоставить обоснованные доказательства, которые могут стать основанием для прекращения обременения. Если законные основания для автоматического или внесудебного снятия ареста отсутствуют, вопрос решается в судебном порядке.

Конструктивное взаимодействие с органом принудительного исполнения решений способствует более оперативному урегулированию ситуации. Именно исполнитель наделен полномочиями по прекращению обременений в случаях, предусмотренных законодательством.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.