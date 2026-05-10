  1. В Україні

У Львові чоловік після зустрічі з ТЦК взяв в заручники 13-річну дівчинку та приставив їй ніж до шиї

09:06, 10 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Нападника затримали поліцейський і військовослужбовці ТЦК, дитину вдалося звільнити без ушкоджень.
У Львові чоловік після зустрічі з ТЦК взяв в заручники 13-річну дівчинку та приставив їй ніж до шиї
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львові правоохоронці затримали чоловіка, який взяв у заручниці малолітню дівчинку та погрожував їй ножем. Про це повідомили у Національній поліції.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Інцидент стався 9 травня близько 16:30 на вулиці Кавалерідзе. За даними поліції, чоловік, побачивши військовослужбовців ТЦК, розпилив сльозогінний газ, після чого схопив дівчинку, яка проходила поруч, та приставив їй ніж до шиї.

Поліцейський спільно з військовослужбовцями ТЦК оперативно затримали нападника та звільнили 13-річну львів’янку. Унаслідок події дитина не постраждала, загрози її життю та здоров’ю немає.

Правоохоронці встановили особу нападника — ним виявився 43-річний житель Львова. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом події слідчі, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України — незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.

Наразі триває досудове розслідування, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Львів ТЦК

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

66 тисяч гривень за ігнорування судових рішень: чому ТЦК не оновлюють дані в реєстрі навіть після рішення суду

Бездіяльність ТЦК: аналіз судових рішень про накладення штрафів у 2026 році.

З українців автоматично стягуватимуть ПДВ за покупки через маркетплейси — податок включать у ціну товару

Якщо раніше товари до 150 євро не оподатковувались ПДВ, то тепер податок 20% будуть включати автоматично починаючи з 0 євро.

Хто претендує на посади суддів КСУ: результати оцінювання Дорадчої групи експертів

Дорадча група експертів завершила оцінювання кандидатів на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду України за квотою Верховної Ради.

Посвідчення водія в Україні планують видавати з 15 років: що готує нова реформа від уряду

Реформа не лише впроваджує європейські категорії транспортних засобів, а й змінює взаємодію водія з сервісними центрами МВС.

Верховний Суд підтвердив право Центральної МСЕК скасовувати інвалідність заочно

Суд роз’яснив, що МСЕК може переглядати рішення щодо інвалідності без очного огляду, якщо медичні дані є достатніми.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]