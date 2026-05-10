У Львові чоловік після зустрічі з ТЦК взяв в заручники 13-річну дівчинку та приставив їй ніж до шиї

Нападника затримали поліцейський і військовослужбовці ТЦК, дитину вдалося звільнити без ушкоджень.

У Львові правоохоронці затримали чоловіка, який взяв у заручниці малолітню дівчинку та погрожував їй ножем. Про це повідомили у Національній поліції.

Інцидент стався 9 травня близько 16:30 на вулиці Кавалерідзе. За даними поліції, чоловік, побачивши військовослужбовців ТЦК, розпилив сльозогінний газ, після чого схопив дівчинку, яка проходила поруч, та приставив їй ніж до шиї.

Поліцейський спільно з військовослужбовцями ТЦК оперативно затримали нападника та звільнили 13-річну львів’янку. Унаслідок події дитина не постраждала, загрози її життю та здоров’ю немає.

Правоохоронці встановили особу нападника — ним виявився 43-річний житель Львова. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом події слідчі, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України — незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.

Наразі триває досудове розслідування, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

