  1. В Украине

Во Львове мужчина после встречи с ТЦК взял в заложники 13-летнюю девочку и приставил ей нож к шее

09:06, 10 мая 2026
Нападавшего задержали полицейский и военнослужащие ТЦК, ребенка удалось освободить без повреждений.
Во Львове правоохранители задержали мужчину, который взял в заложники малолетнюю девочку и угрожал ей ножом. Об этом сообщили в Национальной полиции.

Инцидент произошел 9 мая около 16:30 на улице Кавалеридзе. По данным полиции, мужчина, увидев военнослужащих ТЦК, распылил слезоточивый газ, после чего схватил девочку, проходившую рядом, и приставил ей нож к шее.

Полицейский совместно с военнослужащими ТЦК оперативно задержали нападавшего и освободили 13-летнюю львовянку. В результате происшествия ребенок не пострадал, угрозы ее жизни и здоровью нет.

Правоохранители установили личность нападавшего — им оказался 43-летний житель Львова. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По факту происшествия следователи, под процессуальным руководством Франковской окружной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины — незаконное лишение свободы или похищение человека.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Львов ТЦК

