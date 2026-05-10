Во Львове мужчина после встречи с ТЦК взял в заложники 13-летнюю девочку и приставил ей нож к шее
Во Львове правоохранители задержали мужчину, который взял в заложники малолетнюю девочку и угрожал ей ножом. Об этом сообщили в Национальной полиции.
Инцидент произошел 9 мая около 16:30 на улице Кавалеридзе. По данным полиции, мужчина, увидев военнослужащих ТЦК, распылил слезоточивый газ, после чего схватил девочку, проходившую рядом, и приставил ей нож к шее.
Полицейский совместно с военнослужащими ТЦК оперативно задержали нападавшего и освободили 13-летнюю львовянку. В результате происшествия ребенок не пострадал, угрозы ее жизни и здоровью нет.
Правоохранители установили личность нападавшего — им оказался 43-летний житель Львова. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
По факту происшествия следователи, под процессуальным руководством Франковской окружной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины — незаконное лишение свободы или похищение человека.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.
В настоящее время продолжается досудебное расследование, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.
