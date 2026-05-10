За рекламу не українською бізнес можуть притягнути до відповідальності — які вимоги

Закон дозволяє окремі винятки, однак за порушення мовних вимог у рекламі передбачена відповідальність.

У Держпродспоживслужбі нагадали суб’єктам господарювання про необхідність дотримання вимог статті 6 Закону України «Про рекламу».

В Україні реклама повинна поширюватися державною мовою — українською. Водночас закон передбачає окремі винятки. Зокрема, торговельні марки, логотипи та знаки для товарів і послуг можуть використовуватися мовою, якою їм надано правову охорону. Адреси сайтів, електронна пошта та інші інтернет-ідентифікатори дозволяється зазначати латиницею.

Також наголошується, що зображення товарів у рекламі мають відповідати реальному вигляду продукції, яка реалізується в Україні.

За порушення вимог щодо мови реклами передбачена відповідальність відповідно до законодавства.

Дотримання мовного законодавства у сфері реклами допомагає споживачам краще розуміти інформацію, формує довіру до бізнесу та сприяє прозорій діяльності суб’єктів господарювання.

У разі виявлення реклами з ознаками порушення законодавства громадян закликають звертатися до Держпродспоживслужби.

