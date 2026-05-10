За рекламу не на украинском языке бизнес могут привлечь к ответственности — какие требования

В Госпродпотребслужбе напомнили субъектам хозяйствования о необходимости соблюдения требований статьи 6 Закона Украины «О рекламе».

В Украине реклама должна распространяться на государственном языке — украинском. В то же время закон предусматривает отдельные исключения. В частности, торговые марки, логотипы и знаки для товаров и услуг могут использоваться на языке, на котором им предоставлена правовая охрана. Адреса сайтов, электронная почта и другие интернет-идентификаторы разрешается указывать латиницей.

Также подчеркивается, что изображения товаров в рекламе должны соответствовать реальному виду продукции, которая реализуется в Украине.

За нарушение требований относительно языка рекламы предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством.

Соблюдение языкового законодательства в сфере рекламы помогает потребителям лучше понимать информацию, формирует доверие к бизнесу и способствует прозрачной деятельности субъектов хозяйствования.

В случае выявления рекламы с признаками нарушения законодательства граждан призывают обращаться в Госпродпотребслужбу.