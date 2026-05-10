Яку податкову пільгу можуть оформити одинокі матері та батьки у 2026 році

11:47, 10 травня 2026
Податкова соціальна пільга дозволяє одиноким матерям і батькам зменшити суму податку із зарплати.
Одинокі матері та батьки в Україні мають право на підвищену податкову соціальну пільгу (ПСП), яка дозволяє зменшити суму податку на доходи фізичних осіб і, відповідно, отримувати більшу зарплату «на руки».

Як нагадують в Податковій службі, право на таку пільгу мають одинока мати або батько, вдова чи вдівець, а також опікун або піклувальник дитини віком до 18 років.

Який розмір пільги у 2026 році

Відповідно до Податкового кодексу України, у 2026 році підвищена податкова соціальна пільга для таких категорій становить 150% базового розміру ПСП — 2 496 грн на кожну дитину.

Пільга застосовується до заробітної плати працівника та зменшує базу оподаткування ПДФО.

Який дохід дозволяє отримати пільгу

Податкова соціальна пільга застосовується лише у випадку, якщо зарплата працівника не перевищує встановлений граничний дохід.

У 2026 році цей поріг становить 4 660 грн на одну дитину.

Для одиноких батьків граничний дохід збільшується залежно від кількості дітей. Наприклад, якщо мати виховує двох дітей, максимальний дохід для застосування пільги становитиме . Тобто 9 320 грн.

Які документи потрібно подати

Щоб отримати податкову соціальну пільгу, працівник має подати роботодавцю:

  • заяву про застосування ПСП;
  • копію свідоцтва про народження дитини;
  • документи, що підтверджують статус одинокої матері чи батька, вдови, вдівця, опікуна або піклувальника.

Це може бути, зокрема, свідоцтво про смерть одного з батьків, рішення суду про позбавлення батьківських прав або інші підтвердні документи.

Важливе правило

Податківці також нагадують: якщо людина має право на податкову соціальну пільгу одразу за кількома підставами, застосовується лише одна пільга — найбільшого розміру.

