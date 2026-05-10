Яку податкову пільгу можуть оформити одинокі матері та батьки у 2026 році
Одинокі матері та батьки в Україні мають право на підвищену податкову соціальну пільгу (ПСП), яка дозволяє зменшити суму податку на доходи фізичних осіб і, відповідно, отримувати більшу зарплату «на руки».
Як нагадують в Податковій службі, право на таку пільгу мають одинока мати або батько, вдова чи вдівець, а також опікун або піклувальник дитини віком до 18 років.
Який розмір пільги у 2026 році
Відповідно до Податкового кодексу України, у 2026 році підвищена податкова соціальна пільга для таких категорій становить 150% базового розміру ПСП — 2 496 грн на кожну дитину.
Пільга застосовується до заробітної плати працівника та зменшує базу оподаткування ПДФО.
Який дохід дозволяє отримати пільгу
Податкова соціальна пільга застосовується лише у випадку, якщо зарплата працівника не перевищує встановлений граничний дохід.
У 2026 році цей поріг становить 4 660 грн на одну дитину.
Для одиноких батьків граничний дохід збільшується залежно від кількості дітей. Наприклад, якщо мати виховує двох дітей, максимальний дохід для застосування пільги становитиме . Тобто 9 320 грн.
Які документи потрібно подати
Щоб отримати податкову соціальну пільгу, працівник має подати роботодавцю:
- заяву про застосування ПСП;
- копію свідоцтва про народження дитини;
- документи, що підтверджують статус одинокої матері чи батька, вдови, вдівця, опікуна або піклувальника.
Це може бути, зокрема, свідоцтво про смерть одного з батьків, рішення суду про позбавлення батьківських прав або інші підтвердні документи.
Важливе правило
Податківці також нагадують: якщо людина має право на податкову соціальну пільгу одразу за кількома підставами, застосовується лише одна пільга — найбільшого розміру.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.